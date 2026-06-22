Imparable: Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi rompió un histórico récord en mundiales al alcanzar los 17 tantos tras el convertido de penal ante Austria por la segunda fecha dle Mundial 2026.

Messi tuvo un inmejorable debut en la actual edición del Mundial, ya que brilló con un hat-trick en la goleada 3-0 sobre Argelia. De esta manera, llegó a los 16 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la competición junto con el alemán Miroslav Klose.

Es por esto que el rosarino quedó en soledad como el máximo artillero en el torneo de selecciones más importante del mundo en caso de anotar solo un gol.

La primera anotación de Messi en un Mundial se dio en Alemania 2006, cuando convirtió un tanto en la goleada 6-0 a Serbia y Montenegro.

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Tuvieron que pasar otros ocho años para que volviera a anotar en la competición. Fue en Brasil 2014, donde se destacó con cuatro tantos (todos ellos en la fase de grupos, frente a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria por duplicado).

En Rusia 2018 el rosarino tuvo una floja actuación y solo pudo convertirle a Nigeria, en el último partido de la fase de grupos.

Cuando parecía que Messi iba a terminar muy lejos de entrar entre los máximos goleadores en Mundiales, llegó su impresionante actuación en Qatar 2022 para revertir la situación.

La "Pulga" hizo siete goles en aquella edición, dos en la fase de grupos y cinco en las instancias de eliminación directa, y fue clave para guiar a la Selección argentina hacia el tan ansiado título.

Finalmente, en este Mundial 2026 brilló con tres goles frente a Argelia, para llegar a los 16 y uno ante Austria para superar la línea de Klose.