Cábala, otra vez, respetada: Messi, De Paul, Tapia y los mates

Como es habitual antes de cada partido de la Selección, Claudio Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul postearon la característica foto compartiendo un momento juntos.

Con el mate de por medio, el presidente de AFA y los referentes del combinado nacional esperaron el duelo ante Austria, por la segunda fecha del Mundial 2026.

"Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. ¡Vamos, Argentina!", puso Chiqui.