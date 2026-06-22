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Mundial FIFA 2026.

Cábala, otra vez, respetada: Messi, De Paul, Tapia y los mates

Antes del encuentro ante Austria.

Como es habitual antes de cada partido de la Selección, Claudio Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul postearon la característica foto compartiendo un momento juntos.

Con el mate de por medio, el presidente de AFA y los referentes del combinado nacional esperaron el duelo ante Austria, por la segunda fecha del Mundial 2026.

"Con la ilusión que une a todo el país. Juntos y tirando para el mismo lado. ¡Vamos, Argentina!", puso Chiqui.

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