Los resultados que necesita la Selección argentina para asegurarse la primera posición en el Grupo J

La Selección argentina irá en busca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 este lunes, cuando se enfrente con Austria, en un encuentro donde también podría asegurarse el primer puesto en el Grupo J.

En caso de quedarse con la victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán su lugar asegurado en los 16avos de final, mientras que un empate los dejaría con un pie y medio en la próxima instancia.

Por otra parte, también existe la posibilidad de que este mismo lunes aseguren la primera posición en el Grupo J.

Para que esto ocurra, los dirigidos por Lionel Scaloni deberán quedarse con el triunfo frente al combinado austríaco y que Jordania no le gane a Argelia.

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Si se da esta combinación, la "Scaloneta" podrá guardar jugadores de cara al enfrentamiento ante Jordania en la tercera fecha del Grupo J, lo cual sería clave en un Mundial tan largo donde las selecciones que lleguen a las instancias finales disputarán un total de ocho encuentros.

La Selección argentina tuvo un debut más que positivo en este Mundial 2026, donde se lució con una goleada 3-0 sobre Argelia gracias a un triplete de Lionel Messi, que alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de esta competición.