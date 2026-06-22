Liga Sureña: sólo quedan tres pasajes para los playoffs

A falta de una fecha para que se cierre la fase regular de la Copa del Sur de la Liga Sureña ya hay cinco habitantes de los playoffs y sólo quedan tres lugar por definir en la jornada de cierre.

Bernasconi y Colonial (en la A) y Pampero, Alpachiri y Club Darregueira (en la B) están entre los mejores ocho.

RESULTADOS

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Zona A

Independiente 1 (Leonel Martens), Gimnasia 2 (Joaquín Salvi y Gonzalo Reyes).

Huracán 1 (Nehuen Juárez), Social Colonial 3 (Nicolás Chamorro, Juan Leguizamon y Santiago Pacheco).

Argentino 0, UD Bernasconi 6 (Esteban Bocardo --3--, Ezequiel Pescara, Jonathan Fensel y Agustín Cuello).

Zona B

Club Darregueira 2 (Cristian Masson y Diego Romero), Villa Mengelle 1 (Ignacio Tourn).

Sportivo y Cultural 3 (Aarón Ruiz, Sergio González y Emanuel García), Rampla Juniors 1 (Ernesto San Martín).

Unión VI 1 (Federico Iñón), Pampero 3 (Tobías Gatti --e/c--, Enzo Gaiger y Alexis Blanco).

Interzonal

Deportivo Alpachiri 0, Unión de Campos 0.

LAS TABLAS