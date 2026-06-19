Bahía se prepara para recibir a Patricia Sosa en un show íntimo y emotivo

Patricia Sosa, una de las voces más emblemáticas de la música argentina, regresará a Bahía para reencontrarse con su público en una noche que promete emoción, potencia interpretativa y canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

La artista se presentará el próximo 16 de Agosto, a las 20 horas, en el Teatro Don Bosco, en el marco de una gira que la encuentra recorriendo distintos escenarios del país. Dueña de una carrera de más de cuatro décadas, Patricia continúa vigente gracias a una propuesta que combina grandes clásicos, nuevas composiciones y una conexión única con el público.

A lo largo de su trayectoria, la cantante ha sabido conquistar tanto a los amantes del rock nacional como a quienes la acompañan en su faceta más romántica y popular.

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