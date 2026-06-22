¡Qué lástima, Manu! Ginóbili, en la cancha, se lamentó por la chance errada por Messi
Argentina se enfrenta ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J.
La Selección Argentina tuvo un difícil comienzo ante Austria, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J.
En ese contexto, el bahiense Emanuel Ginóbili fue tomado por las cámaras de la transmisión oficial, lamentándose por una de las chances falladas por Lionel Messi, quien previamente no había podido convertir un penal.
Manu estaba junto a su esposa Mariela Oroño, en estadio AT&T de Arlington, Texas, cerca de San Antonio.