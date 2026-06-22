Los ADRs se hundieron, pero los bonos avanzaron y el riesgo país tocó un nuevo mínimo en ocho años

Los ADRs cayeron hasta 9,2%, pero los bonos soberanos en dólares cerraron al alza este lunes e impulsaron una nueva baja del riesgo país, que tocó un nuevo mínimo en ocho años. En tanto, las acciones de las empresas argentinas en la plaza local retrocedieron con fuerza.

A nivel local bonos Globales avanzan hasta 0,4% y los Bonares, hasta 0,6%. En ese marco, el riesgo país retrocede 1,6% hasta los 423 puntos básicos, cerca de mínimos en abril de 2018.

Desde PPI señalaron que, en materia fiscal, acceder a financiamiento a tasas inferiores a las que hoy rinden los bonos soberanos en el mercado secundario aliviaría el costo de refinanciación del Tesoro de cara a los vencimientos del segundo semestre.

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Asimismo, advierten que la semana también traerá definiciones en el segmento en pesos, ya que este miércoles se conocerán las condiciones de la licitación que se realizará el próximo viernes 26.

"Tras los distintos canjes implementados en las últimas semanas, estimamos vencimientos por $16,2 billones, de los cuales aproximadamente $12,9 billones estarían en manos de privados", remarcaron.

Por otra parte, en la antesala de la subasta, las curvas CER y los CERTAM exhibieron un desempeño relativamente débil, mientras que las LECAPs y los BONTAMs comprimieron rendimientos, con TEMs que se ubicaron en la zona de 1,8%-1,9%.

Por otra parte, en la antesala de la subasta, las curvas CER y los CERTAM exhibieron un desempeño relativamente débil, mientras que las LECAPs y los BONTAMs comprimieron rendimientos, con TEMs que se ubicaron en la zona de 1,8%-1,9%.

ADRs y S&P Merval

Los ADRs retroceden hasta 8,4% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Grupo Financiero Galicia (-5,2%) y Edenor (-4,2%). En contraste, Bioceres Crop, otra acción argentina en el extranjero, trepa 3,7%.

En la plaza local, y en una jornada atravesada por el partido de la Argentina en el Mundial, el S&P Merval retrocede 0,4% en pesos hasta los 3.277.892,74 puntos, mientras que su contraparte en dólar lo hace 3,3% a los 2.136,66 puntos.

En, las acciones locales operan con mayoría de bajas encabezadas por Grupo Supervielle (-4,7%), seguido por Sociedad Comercial del Plata (-2,3%) y Cresud (-2,2%).

El economista Gustavo Ber indicó que los papeles argentinos caen a partir de la debilidad que ensayan los principales ADRs de bancos y energéticas, luego de que el informe del MSCI no dejara señales alentadoras, al que se le suma un descenso del crudo Brent por debajo de los u$s80. (Fuente: Ámbito).