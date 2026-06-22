Pampa Central: encontraron a un joven brutalmente golpeado en el patio de una casa y está en terapia intensiva

Un joven de 24 años se encuentra internado en estado reservado en el Hospital Municipal tras haber sido hallado con graves heridas en la cabeza en el patio de una vivienda de la calle Bravard al 2500, en el barrio Pampa Central.

El hecho se desencadenó tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911. Cristian Sanabria (47), propietario de la vivienda, relató que, minutos antes, escuchó el persistente ladrido de sus perros. Al salir al patio delantero para ver qué ocurría, se topó con una escena de terror: un joven ensangrentado, con visibles golpes en el cráneo y completamente desorientado en tiempo y espacio.

De inmediato, una ambulancia trasladó a la víctima al centro asistencial donde lograron identificarlo como Franco Orlando Hermosilla (24), con domicilio en nuestra ciudad. Tras realizarle una tomografía de urgencia, los médicos determinaron su inmediato traslado a la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de los traumatismos craneales.

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Las horas previas y el misterio del móvil

Efectivos policiales lograron tomar contacto con los familiares directos de Hermosilla (sus padres y su esposa), quienes aportaron los últimos movimientos del joven. Según su testimonio, tras compartir la cena, todos se habían ido a dormir. Sin embargo, alrededor de la 1, Hermosilla se retiró de la vivienda familiar sin brindar precisiones sobre a dónde se dirigía.

La principal hipótesis de un robo parece perder fuerza con las horas. Fuentes policiales confirmaron que el herido no sufrió el faltante de ningún objeto de valor, ya que entre la ropa entregada a su esposa en el hospital se encontraban su teléfono celular y el resto de sus pertenencias intactas.

El caso es investigado por la UFIJ Nº 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, quienes solicitaron la colaboración de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de posibles testigos que permitan esclarecer el ataque y dar con el o los autores del hecho.