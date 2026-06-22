Una jornada fría con probables lluvias: cómo será el martes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas invernales y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca este martes 23 de junio.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 10 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sector oeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 3 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será frío y nuboso con probables precipitaciones. El viento tendrá intensidad moderada del oeste rotando al sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del martes, con 10 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con nubosidad variable. Se estima para medianoche una temperatura de 5 grados centígrados.