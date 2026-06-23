Jordania le gana a Argelia 1 a 0 tras los primeros 45 minutos

Jordania sorprende a Argelia y le gana 1 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos, en un cotejo correspondiente a la 2ª fecha del Grupo J y por ahora Argentina no se puede asegurar el primer puesto.

El esloveno Slavko Vincic es el árbitro principal del encuentro, que cuenta con la televisación de DSports, y se juega en el estadio Levi's Stadium (Santa Clara).

Ambas selecciones buscan sus primeros puntos en el Mundial, luego de haber comenzado con derrotas.

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El combinado asiático abrió la cuenta a los 36 minutos de juego gracias al gol de Nizar Al Rashdan en el primer avance serio.

En la última fecha del Grupo J programada para el sábado Jordania chocará con Argentina y Argelia se las verá frente a Austria.