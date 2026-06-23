Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

Jordania le gana a Argelia 1 a 0 tras los primeros 45 minutos

Nizar Al Rashdan marcó para el elenco asiático. Con este marcador, Argentina no se puede asegurar el primer puesto.

Jordania sorprende a Argelia y le gana 1 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos, en un cotejo correspondiente a la 2ª fecha del Grupo J y por ahora Argentina no se puede asegurar el primer puesto.

El esloveno Slavko Vincic es el árbitro principal del encuentro, que cuenta con la televisación de DSports, y se juega en el estadio Levi's Stadium (Santa Clara).

Ambas selecciones buscan sus primeros puntos en el Mundial, luego de haber comenzado con derrotas.

El combinado asiático abrió la cuenta a los 36 minutos de juego gracias al gol de Nizar Al Rashdan en el primer avance serio.

En la última fecha del Grupo J programada para el sábado Jordania chocará con Argentina y Argelia se las verá frente a Austria.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE