Cuti Romero trasladó tranquilidad: "En tres o cuatro días voy a estar bien de nuevo"

Cristian Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina tras su salida con molestias físicas en el partido ante Austria.

"Sabía que me podía pasar esto. Sé que en tres cuatro días voy a estar bien de nuevo", deslizó el Cuti, que dejó la cancha a los 12 minutos de la segunda mitad.

"No pasa nada, ya está. Cabeza arriba y a volver más fuerte que antes", añadió luego el defensor de la Selección Argentina.

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El futbolista de Tottenham le dejó su lugar en la cancha a Nicolás Otamendi, que seguramente ocupará su puesto en el último duelo del grupo frente a Jordania.

"Lógicamente es algo que ya venía teniendo. Mañana o pasado le harán un estudio, esperemos que no sea nada. No sabemos el alcance de su tema", comentó Lionel Scaloni sobre el físico de Cuti Romero.