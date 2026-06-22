Un mes del femicidio de Agostina Vega: cómo está la causa contra Barrelier, Fassetta y Andreani

Un mes se cumple este martes del presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba, y, hasta el momento, el caso tiene tres detenidos y continúa la investigación para esclarecer los hechos.

La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando le aseguró a su madre, Melisa Heredia, que concurriría a la rotisería de su abuelo, pero se tomó un remís hasta la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, donde vivía un ex novio de su progenitora: Claudio Barrelier. La niña le había enviado un audio a su grupo de amigas para contarles que el hombre de 33 años tenía una "sorpresa" para su mamá.

Esa versión fue ratificada por el remisero Ariel Torres que la trasladó a la finca del sindicado: “Me pasa la dirección, pero cuando se sube la vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención. Le consulto qué edad tenía, su nombre, de donde era y ella me dice que era la nieta de Miguel".

“Ahí me dio un poco más de confianza y me explica que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella”, relató y sumó que ella “estaba contenta, hablando y no usó el celular” durante el trayecto.

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El testigo comentó que el recorrido era largo, pero que no le llamó la atención, escenario que cambió cuando llegó al lugar donde la menor se bajó: “Me dice ‘ahí te viene a pagar ese chico’, lo veo con campera negra y una gorra, se acerca y me pregunta cuánto es, a lo que le respondo que era $11.300”.

“Me manifestó que no llegaba a ese monto y hasta me dio un dólar para terminar de pagar el viaje”, destacó.

Para Ariel, esa escena fue la más extraña del recorrido: “Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara, se puso de costado, se apoyó sobre el auto y yo giré, por eso le pude mirar la cara, pero estaba encapuchado”. Luego de eso, “la nena se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”.

Al día siguiente, en el entretiempo del partido de Belgrano ante River, agarró su celular y vio en redes sociales la foto de que buscaban a Agostina: “Ahí me doy cuenta de que la llevé yo”.

Versiones

La calificación legal del expediente durante la búsqueda fue privación ilegítima de la libertad, a raíz de que Agostina habría sido retenida por Barrelier en su domicilio.

Barrelier le envió un mensaje de voz al padre de Agostina, Gabriel Vega, para asegurarle que su hija llegó a las 22.30 del 23 del pasado mes a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le solicitó dinero para abonar el viaje: "Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo, yo no llego hasta ahí (...) Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara".

Barrelier consignó que Agostina quería que "le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito", pero le aseguró que "no tenía movilidad, no había forma" hasta que "ahí nomás, la llama un guaso": "Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y como no tenía plata vino para este lado".

Agostina permaneció una semana desaparecida, se activó el Alerta Sofía y hubo allanamientos en la casa de Barrelier con peritajes incluídos, hasta que fue hallada una semana después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Preliminar

El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima fue estrangulada y habría sido abusada sexualmente aunque los forenses no pudieron realizarle hisopados como consecuencia del estado general del cadáver, que presentaba un “compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento”.

El deceso ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando la joven ya llevaba unas horas dentro de la casa de Barrelier, que cambió la versión de los hechos en las dos ocasiones que compareció ante el fiscal Raúl Garzón. En un primer momento afirmó que la nena que aparece en un video es su "hija" y luego reconoció que se trataba de Agostina.

Garzón felicitó a un perro de la División Canes de la Policía de Córdoba y generó indignación durante la conferencia de prensa posterior al hallazgo de la adolescente.

"(...) Diría que hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales", manifestó el funcionario judicial, quien fue repudiado por Laura Vilches, una ex concejal, al pedirle que "se ahorre el cinismo" y calificó la frase de "payasada".

Acusados

Osvaldo Fassetta, segundo arrestado del caso, alquilaba una habitación en la vivienda del principal imputado y lo conocía hacía diez meses.

Soledad Andreani, por su parte, es la dueña del Ford Ka negro en el que habría sido trasladada la damnificada hacia el baldío.

Pero además, era la encargada del bar "Wachitas" -que finalmente fue clausurado tras el escándalo- , donde presuntamente habría prostitución de menores y posibles vínculos con el poder político y policial

El hombre de 47 años aseguró ser "inocente" ante Garzón y consideró que "la pieza acusatoria no se ajusta a cómo fueron las cosas", según detalló su defensor Eduardo Medina Allende, al tiempo que Andreani se abstuvo.

Barrelier se encuentra acusado por ser el supuesto autor del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), mientras a que Fassetta y Andreani están acusados por encubrimiento agravado.

El secreto de sumario se levantó el viernes pasado y se esperan novedades en la investigación que recién comienza.

La familia encabezó diversas marchas y espera una condena ejemplar para los supuestos responsables. (con información de NA)