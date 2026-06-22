El desempleo en la Argentina subió en el primer trimestre del año y llegó a 7,8%

El desempleo en la Argentina llegó al 7,8% en el primer trimestre de 2026, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. A partir de las cifras se proyecta que 1,1 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.

El dato que publicó el INDEC releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar ese cálculo, se tienen en cuenta la estimación de la población y el porcentaje de los desocupados dentro de la población económicamente activa.

La cifra representa una suba de 0,3 puntos en relación con los datos del cuarto trimestre del 2025 que fue de 7,5%.

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El INDEC también indicó que la tasa de actividad —que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total— alcanzó el 48,6%; mientras que la tasa de empleo —que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total— se ubicó en 44,8%.

Por su parte, la tasa de desocupación —personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA— se ubicó en 7,8%.

En la comparación interanual, el desempleo cayó 0,1 puntos, al bajar de 7,9% en el primer trimestre de 2025 al 7,8% en el mismo período de este año.

En la misma comparación, el crecimiento del empleo se registró en un contexto de suba de la proporción de trabajadores asalariados, que pasó de 71,5% a 71,8% de los ocupados y, en paralelo, de baja de la proporción de población que trabaja independiente o freelance, que pasó de 28,5% a 28,2%.

A su vez, para el total de ocupados, se observó un aumento en la tasa de informalidad: creció 36,3% a 44,2%. Y dentro de los trabajadores en relación de dependencia, el 62,1% tenía descuento jubilatorio, mientras que el 37,9% se encontraba en condiciones informales.

Quiénes son las personas más afectadas por el desempleo