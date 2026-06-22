Javier Milei festejó el triunfo de Argentina ante Austria: “La alegría no tiene ni tendrá fin”

El presidente Javier Milei festejó este lunes el triunfo por 2-0 de la Selección Argentina ante Austria en la fase de grupos del Mundial 2026 e hizo una mención especial a Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen.

“VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Además del Presidente, distintos funcionarios y dirigentes del Gobierno salieron a pronunciarse sobre la victoria albiceleste con dos goles del capitán, que alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo.

“Dos partidos, 6 goles, 38 años. Lo de Messi es algo que no se va a repetir jamás. Vamos ARGENTINA!!!”, proclamó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Por su parte, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, compartió una foto vistiendo la camiseta de la Selección levantando dos dedos —por el doblete de Messi— e ironizó: “V para la victoria”. “El mejor del mundo”, añadió la legisladora para referirse al nuevo récord del futbolista argentino.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra quienes lo habrían acusado de provocarle mala suerte al capitán argentino por un posteo en la previa del partido donde el funcionario manifestaba su cariño por Messi. “Jaja, los trolls kukitas habían tuiteado que era mufa cuando erró el penal, y se apuraron a borrarlos! No les sale una, pobrecitas!!”, se burló el ministro.

La decisión de Milei de no viajar al Mundial

Pese a sus muestras públicas de entusiasmo, en Casa Rosada anticiparon que Milei no asistirá al certamen para alentar a los defensores del título durante su próximo viaje a los Estados Unidos.

Invitado por Donald Trump para las celebraciones del 4 de julio por el Día de la Independencia norteamericana, la presencia del Presidente en la sede mundialista coincidirá con el eventual partido de Argentina por los 16avos de final, previsto para el 2 o el 3 de julio según el puesto de clasificación.

“No esperen que vaya, y no porque no le guste el fútbol”, habían deslizado desde el Gobierno semanas atrás. Cerca de Milei subrayaron que la decisión corresponde a mostrar una imagen de austeridad, y que se trata de un viaje exclusivamente de trabajo. (con información de TN)