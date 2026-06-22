Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas

Un grave siniestro vial se registró este lunes en el skate park de Mar del Plata, uno de los puntos de mayor concentración de personas de la ciudad, cuando un colectivo de la línea 532 se subió a la vereda y arrolló a varias personas que se encontraban en el lugar.

Según los primeros testimonios, el vehículo habría perdido el control -presuntamente por una falla en la dirección- y embistió a las personas que permanecían en la vereda en ese momento aguardando el arribo de las unidades.

Al momento de la publicación de la nota había personas atrapadas debajo del colectivo que esperaban ser rescatadas, mientras que otras se encontraban en el lugar con golpes de distinta gravedad.

Equipos de emergencia se dirigieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y proceder al rescate de quienes estaban atrapados. Al menos dos personas con episodios de crisis nerviosas debieron ser contenidas por el hecho.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a las primeras versiones, el conductor permanecía dentro de la unidad. Personal policial presente en la zona trabaja para contener la situación y garantizar su seguridad.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) desplegado en varias ambulancias trasladó a los primeros heridos hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata. Equipos de Defensa Civil y Bomberos también intervinieron. (con información de 0223)