Intiman a Jesica Cirio a entregar su celular y su abogado aseguró que lo hará en pocas horas

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimó este lunes a Jesica Cirio a que entregue su teléfono celular en un plazo de 24 horas para ser peritado.También instruyó a Gendarmería Nacional a secuestrarle el dispositivo si se la encuentra en la vía pública.

Ante esta situación, la defensa de Cirio aseguró que el celular será entregado en el juzgado en las próximas horas.

Los videos en cuestión fueron difundidos por medios de comunicación durante el fin de semana. En las imágenes se observa a Cirio recorriendo un vestidor y exhibiendo importantes cantidades de billetes de dólares, algunos termosellados, en bolsas, valijas y cajones.

Las filmaciones fueron agregadas como prueba al expediente que investiga al exfuncionario bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia buscará avanzar en establecer el origen, la fecha y el lugar de la grabación.

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La habitación donde se habrían registrado los videos corresponde al dormitorio principal que ocupaba la pareja. Según la descripción de la propiedad, detrás de la cabecera de la cama se encontraba el vestidor de Cirio, mientras que el de Insaurralde era un pasillo con espacios de guardado a ambos lados.

En uno de los extremos había un espejo en el que se reflejaría la conductora mientras realizaba la filmación.

La intimación dispuesta por Armella se produce luego de una serie de allanamientos realizados el domingo en domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo.

En uno de los procedimientos se secuestraron aproximadamente 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio. En otro, Piccirillo entregó su teléfono celular y la clave de acceso, aunque el material buscado no fue hallado en ese dispositivo. Ante la imposibilidad de obtener el teléfono de Cirio mediante esos operativos, el magistrado ordenó su citación personal para requisar el equipo y someterlo a peritaje.

El fiscal federal Sergio Mola impulsa las medidas de prueba en el expediente, que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde y personas de su entorno.

La causa se inició en septiembre de 2023 tras la difusión de otros videos relacionados con un viaje en yate. Cirio se encuentra imputada en el proceso, aunque hasta el momento no se fijó fecha para su indagatoria.

La entrega del teléfono tiene como objetivo principal realizar los peritajes técnicos necesarios para autenticar el contenido digital, verificar su integridad y precisar las circunstancias en las que fue grabado.

La palabra de Cirio

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Cirio aseguró que los videos son parte de “manipulaciones digitales”. La conductora defendió el origen de su patrimonio y remarcó que trabaja en la actividad privada desde los 18 años.

En ese sentido, aseguró que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones o intimaciones vinculadas con inconsistencias patrimoniales.

Por su parte, Piccirillo se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en Banfield en el marco de otra investigación judicial por operaciones con el “rulo financiero”, donde se lo acusa de plantar un arma y drogas a un empresario al que le adeudaba dinero. (con información de TN)