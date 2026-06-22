Se completaron los cuartos y quedaron armados los cruces de semifinales en la LBB Oro

Napostá, Pueyrredón y Leandro N. Alem se metieron en semifinales del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", instancia a la que ya había accedido Bahiense del Norte (3º).

Napostá superó a Liniers 72 a 65; Pueyrredón venció a Estudiantes, 83 a 60 y L.N. Alem hizo lo propio frente a Estrella, 79 a 72, al que le cortó el invicto como local.

De esta manera, los cruces en semifinales serán Napostá (2º)-L.N. Alem (10º) y Bahiense (3º)-Pueyrredón (4º), al mejor de tres, comenzando el próximo jueves.

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Napostá (2)-Liniers (1)

Napostá dio vuelta la serie y se recuperó ante Liniers, ganándole por 72 a 65 en el Antonio Palma, para sacar el boleto a semifinales.

De la mano de un indetenible Marcos Diel, el dueño de casa tomó la primera ventaja de la noche, luego de un comienzo parejo y hasta en el arranque más positivo para el Chivo.

El exjugador de Olimpo anotó 20 de los primeros 40 puntos de su equipo y con un pasaje positivo de 13 a 3, Napo tomó la primera luz de 13 (40 a 23) en el amanecer del tercer cuarto, luego de irse al descanso ganando sólo por 4 (31 a 27).

A eso, Napostá le sumó tres triples (dos de Carrizo y uno de Germán Andrés) para tomar la máxima de 15 (55 a 40) promediando el tercer chico.

No obstante, quedaba un embate más de Liniers, porque un buen comienzo del último parcial, con Julián Marinsalta aportando en los dos costados, le permitió achicar a 3 (59 a 56).

Aunque el dueño de casa logró cortar el envión, otra vez con Diel y un triple fundamental de Depaoli, que llegó luego de un par de buenas defensas.

El base convirtió desde la esquina, para que Napo respirara a 9 (66 a 57) promediando el cuarto.

Liniers echó el resto con un triple de Dottori que lo acercó a 4 (67 a 63) faltando 3 minutos, pero un par de buenas defensas ajenas y algunas decisiones apresuradas propias no le permitieron achicar más.

Con un 1m10s por jugar y ganando por 4 (69-65), Napostá repuso tras el minuto y un doble de Depaoli le dio la luz necesaria para llegar al cierre arriba y terminar festejando la victoria y la clasificación en su cancha y con su gente.

Napostá (72): F. Depaoli (16), V. Carrizo (8), L. Alemañy (10), M. Diel (26), R. Heinrich (7), fi; P. Santiago, G. Andrés (3) y N. Guerrero (2). DT: Fabricio Piccinini.

Liniers (65): N. Ramos (3), A. Dottori (9), G. Groppa (11), G. Torres (12), N. Quiroga (6) fi; A. García (7), J. Marinsalta (11), K. Hernández (3) y T. Sabatini (3). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Napostá, 16-15; 31-27 y 57-50.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Napostá, 2-1.

Estrella (1)-L.N. Alem (2)

Leandro N. Alem derrotó a Estrella, 79 a 72, selló la serie 2-1 y fue el único en cuartos que pasó con desventaja de localía, cortándole el invicto al auriazul en el barrio San Martín.

El verdirrojo aprovechó que Estrella no contó con Carlos Balmaceda -el interno más determinante del equipo y que sufrió fractura de escafoides de la mano izquierda-, pudiendo dañar en la pintura.

La visita tuvo a Emilio Giménez en modo todoterreno, haciendo jugar y convirtiendo 5-6 en triples, 2-3 en dobles y 2-2 en libres, además de bajar 8 rebotes.

También, su dupla de extranjeros fue un muy buen complemento: el venezolano Eduardo Ríos tomando 18 rebotes y el estadounidense Jean-Luc Wilson convirtiendo 19 puntos (2-4 en t3, 3-7 en t2 y 7-10 en t1).

Mientras que Lucas Desbat resultó el otro jugador que potenció el juego interior: 7-7 en libres, 5-10 en dobles y 5 rebotes.

A Estrella, que estaba abajo 73-72 a falta de 2 minutos, se le cerró el aro sobre el final y no volvió a convertir.

De todos modos, a pesar del equipo corto en centímetros logró ser competitivo, encontrando respuestas colectivas y desde lo individual destacándose, básicamente, Fausto Herrera, con 23 unidades (2-6 en t3, 6-14 en t2 y 5-8 en t1), más 5 rebotes.

Estrella (72): T. Peña (13), F. Herrera (23), S. Quiroga (9), B. Olivera (4), F. Macías (4), fi; A. Pan (12) y G. Oyarzo (7). DT: Walter Romerniszyn.

L.N. Alem (79): N. Amaya (11), J. Wilson (19), E. Giménez (21), L. Desbat (17), E. Ríos (9), fi; S. D'Annunzio (2), M. Such y V. Scoppa. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Estrella, 19-22; 37-43 y 56-59.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Marcelo⁩ Gordillo.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: L.N. Alem, 2-1.

Pueyrredón (2)-Estudiantes (1)

Pueyrredón venció a Estudiantes 83 a 60, metió su sexto triunfo consecutivo como local y se ganó un lugar entre los cuatro mejores.

El local tuvo altos porcentajes en tiros de tres puntos (13-29, 45%), rubro en el que sobresalieron Damián Carci (3-4), Lucio Baeza (3-6) y Nicolás Renzi (3-8).

El complemento Purre lo ganó 49-27 (22-9 en último cuarto).

Tuvo cuatro jugadores determinantes: Francisco Ruiz, con 12 puntos (4-5 en t2 y 4-6 en t1), más 13 rebotes; Renzi, con 16 unidades, 7 recobres y 6 asistencias; Carci, autor de 19 puntos, con 100% en libres, 50% en dobles y 80% en triples, mientras que Lucio Baeza completó 18 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

En el albo (que completó 3-18 en triples), Jerónimo Mitoire cerró con 25 puntos (1-3 en t3, 6-11 en t2 y 10-16 en t1), además de 8 rebotes.

Pueyrredón (83): F. Alfonso (6), N. Dulsan (6), P. Pérez Pavón, N. Renzi (16), F. Ruiz (12), fi; L. Baeza (18), D. Carci (19), A. Agulló (1) y M. Echarri (5). DT: Ariel Ugolini.

Estudiantes (60): O. Cancellarich, J. Rodríguez (10), L. Delgado (6), J. Mitoire (25), J. García (11), fi; A. González (2), S. Ruesga (2), S. Ranieri (4), L. Storni y J. Belleggia. DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Pueyrredón, 12-13; 34-33 y 61-51.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Serie: Pueyrredón, 2-1.