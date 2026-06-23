Entre retratos, abstracciones y color: el arte como forma de vida

Quienes durante las últimas semanas visitaron el espacio cultural de la sucursal local del Banco Credicoop se encontraron con una muestra que no pasó inadvertida.

Entre retratos realistas, juegos de luces y sombras, pinceladas abstractas y una cuidada exploración del color, la exposición de Constanza Montechiari permitió recorrer el universo artístico de una creadora que lleva más de 30 años vinculada a la pintura.

Artista plástica, decoradora de interiores y docente, Montechiari ha construido una trayectoria que combina la producción de obras, la enseñanza y la búsqueda permanente de nuevas tendencias estéticas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Me dedico al arte desde hace más de 30 años. Autodidacta desde muy chica, me fascina pintar, realizar cursos y tomar clases con grandes pintores, muchos de ellos de Buenos Aires”, recordó.

Su formación se nutrió de la curiosidad y la práctica constante. A lo largo de los años desarrolló diferentes estilos y técnicas, desde la pintura realista al óleo hasta la abstracción, pasando por el acrílico y la acuarela.

“Todo esto se refleja en mi atelier, donde las clases son libres y cada uno viene y pinta lo que más le guste”, explicó.

Si bien domina diversas técnicas, Montechiari reconoce una preferencia clara por el realismo y el óleo, disciplinas en las que encuentra una posibilidad única de expresión.

“Me encanta trabajar las luces y las sombras, mezclas perfectas de diferentes colores al óleo. Eso es lo que me permite llegar a un realismo perfecto”, señaló.

Sin embargo, también incorpora elementos contemporáneos a sus creaciones.

“Hoy en día la tendencia es la pintura abstracta, por lo tanto realizo una obra realista y luego la abstraigo para lograr la tendencia actual”, agregó.

Su producción artística ha llegado a distintos puntos del país. Además de exponer en Bahía Blanca, presentó trabajos en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, mientras que también dictó seminarios en la ciudad y la región.

Una obra que sigue creciendo

A la hora de cuantificar su producción, la artista admite que resulta imposible llevar una cuenta precisa.

“La mayor parte de mis pinturas son por encargo. Las realizo y son entregadas. En mi trayectoria he pintado cantidad de obras de todo tipo, pero honestamente nunca llevé la cuenta de cuántas fueron”, comentó.

La reciente exposición en el Banco Credicoop representó una nueva oportunidad para acercar su trabajo al público y fortalecer el vínculo con la comunidad.

“Siempre que hago una exposición de mis pinturas es una experiencia gratificante. Es un contacto fluido con distintas personas, muchas nuevas y otras que ya me conocen de tantos años”, expresó.

Según explicó, el intercambio que surge a partir de cada muestra suele abrir nuevas posibilidades creativas.

“Al ver las obras generan un interés, por lo cual surgen preguntas y oportunidades para pintar otras inquietudes que me puedan plantear”, sostuvo.

Además de producir y exponer, Montechiari dedica buena parte de su tiempo a la formación de nuevos artistas. En su atelier conviven alumnos de distintas edades, intereses y niveles de experiencia.

“Es una gran experiencia de tantos años. Es un permanente crear, compartir inquietudes que me plantean, cada uno con su estilo y gusto propio”, indicó.

En ese espacio convergen diversas técnicas y lenguajes visuales.

“Eligiendo el óleo, el acrílico, la acuarela, las distintas texturas, el realismo o la abstracción. La pintura es un mundo infinito de oportunidades nuevas y eso intento transmitir en mi estudio”, afirmó.

Respecto del vínculo de las nuevas generaciones con el arte, considera que los caminos de expresión se han diversificado.

“Hoy en día los chicos se pueden acercar al arte de diferentes formas, no sólo a través de la pintura”, señaló.

Y agregó que muchos jóvenes encuentran en el dibujo, el cómic, el arte pop o las expresiones figurativas una manera de desarrollar su creatividad y transmitir emociones.

Arte y decoración

La carrera de Montechiari también se extiende al diseño de interiores, una actividad que considera complementaria de su labor artística.

“Hoy soy artista plástica y decoradora de interiores, fusión perfecta con el arte, donde utilizo la creatividad y el color en su máxima expresión”, definió.

Para ella, la decoración representa otra forma de intervenir espacios y generar sensaciones a través del color, las formas y la composición visual.

Lejos de conformarse con lo realizado, la artista ya proyecta nuevos desafíos para los próximos meses.

“Uno de los proyectos a corto plazo es exponer en el zoom del Bahía Blanca Plaza Shopping”, adelantó.

Mientras tanto, continúa trabajando en nuevas obras y explorando tendencias vinculadas al realismo contemporáneo.

“Busco nuevas tendencias en el realismo, como grandes rostros abstractos”, comentó.

A ello se suman futuras exposiciones, la continuidad de sus clases de pintura tres veces por semana y su actividad en decoración de interiores.

Después de más de tres décadas de trayectoria, Constanza Montechiari sigue encontrando en cada obra una nueva oportunidad para crear, enseñar y compartir su pasión por el arte.