Agenda, día 12: mirá cómo sigue el Mundial, tras la clasificación de Argentina
Sigue en marcha la segunda fecha de la fase de grupos.
Luego del partido de la madrugada, entre Argelia y Jordania, hoy habrá otros cuatro juegos en la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
La agenda del día será la siguiente:
*Portugal vs Uzbekistán
-Hora: 14
-Estadio: NRG Stadium (Houston)
-Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Inglaterra vs Ghana
-Hora: 17
-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)
-Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)
-TV: Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Panamá vs Croacia
-Hora: 20
-Estadio: BMO Field (Toronto)
-Árbitro: Pierre Atcho (Gabón)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports
*Colombia vs RD Congo
-Hora: 23
-Estadio: Estadio AKRON
-Árbitro: Maurizio Mariani (Italy
-TV: Paramount+ y DSports