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Mundial FIFA 2026.

Agenda, día 12: mirá cómo sigue el Mundial, tras la clasificación de Argentina

Sigue en marcha la segunda fecha de la fase de grupos.

Luego del partido de la madrugada, entre Argelia y Jordania, hoy habrá otros cuatro juegos en la continuidad de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La agenda del día será la siguiente:

*Portugal vs Uzbekistán

-Hora: 14

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

-TV:  TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Inglaterra vs Ghana

-Hora: 17

-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

-Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

-TV:  Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Panamá vs Croacia

-Hora: 20

-Estadio: BMO Field (Toronto)

-Árbitro: Pierre Atcho (Gabón)

-TV:  TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Colombia vs RD Congo

-Hora: 23

-Estadio: Estadio AKRON

-Árbitro: Maurizio Mariani (Italy

-TV:  Paramount+ y DSports

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