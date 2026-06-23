Apertura liguista: Huracán y San Francisco cierran la 13ª fecha en El Fortín

Con distintas realidades, pero con las mismas ambiciones, Huracán y San Francisco le bajarán esta tarde el telón a la 13ª fecha del certamen Apertura de la máxima división del fútbol liguista.

El cotejo se jugará a las 15, en cancha de Villa Mitre, a puertas cerradas y con el arbitraje de Mariano Perretti.

El Globo de Mauro Brunelli buscará el punto que necesita para ser el 1 y tener la ventaja de cara a los palyoffs.

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Por su parte, el Santo de Julio Román irá por unidades importantes para tomar aire y soñar con la permanencia.

La jornada comenzó el sábado con los triunfos de Liniers ante Sporting 3 a 0 y de Bella Vista ante La Armonía --como visitante-- 3 a 1.

El domingo, en El Fortín, Villa Mitre y Libertad igualaron sin goles.

Las posiciones: 1°) Huracán, 25 puntos; 2°) Bella Vista, 22; 3°) Liniers, 20; 4º) Villa Mitre, 19; 5°) Libertad, 18; 6°) San Francisco, 12; 7°) La Armonía, 11 y 8°) Sporting, 10.