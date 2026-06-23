Apertura liguista: Huracán y San Francisco cierran la 13ª fecha en El Fortín
El Globo va por el 1, mientras que el Santo buscará sumar para tomar aire con respecto al descenso.
Con distintas realidades, pero con las mismas ambiciones, Huracán y San Francisco le bajarán esta tarde el telón a la 13ª fecha del certamen Apertura de la máxima división del fútbol liguista.
El cotejo se jugará a las 15, en cancha de Villa Mitre, a puertas cerradas y con el arbitraje de Mariano Perretti.
El Globo de Mauro Brunelli buscará el punto que necesita para ser el 1 y tener la ventaja de cara a los palyoffs.
Por su parte, el Santo de Julio Román irá por unidades importantes para tomar aire y soñar con la permanencia.
La jornada comenzó el sábado con los triunfos de Liniers ante Sporting 3 a 0 y de Bella Vista ante La Armonía --como visitante-- 3 a 1.
El domingo, en El Fortín, Villa Mitre y Libertad igualaron sin goles.
Las posiciones: 1°) Huracán, 25 puntos; 2°) Bella Vista, 22; 3°) Liniers, 20; 4º) Villa Mitre, 19; 5°) Libertad, 18; 6°) San Francisco, 12; 7°) La Armonía, 11 y 8°) Sporting, 10.