Vóleibol: la Selección abre el segundo weekend de la VNL buscando su primer triunfo

Luego de un primer weekend sin triunfos, aunque un crecimiento de menos a más en sus cuatro presentaciones, este miércoles comenzará el weekend 2 de la Liga de Naciones de Vóleibol y la Selección Argentina enfrentará sucesivamente a Alemania, China, Turquía y el anfitrión Polonia.

El equipo dirigido por Horacio Dileo viajó rumbo a tierra polaca el pasado viernes con la incorporación del capitán Agustín Loser y el opuesto Pablo Kukartsev. Además, con respecto al viaje a Brasil, también se sumaron Matías Giraudo y Lucas Conde.

Los partidos serán transmitidos por DSports y VBTV.

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El estreno será mañana, a las 11.30, ante Alemania.

Cabe recordar que en Brasil, la albiceleste cayó sucesivamente frente a Serbia (1-3), Irán (0-3), Bulgaria (1-3) y Brasil (2-3).

El Fixture del segundo weekend

24/6 11:30 Argentina vs Alemania

26/6 11:30 Argentina vs China

27/6 15:30 Argentina vs Turquía

28/6 15:00 Argentina vs Polonia