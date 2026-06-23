Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Deportes.

Vóleibol: la Selección abre el segundo weekend de la VNL buscando su primer triunfo

El estreno será mañana, a las 11.30, ante Alemania. 

Foto: FeVA

Luego de un primer weekend sin triunfos, aunque un crecimiento de menos a más en sus cuatro presentaciones, este miércoles comenzará el weekend 2 de la Liga de Naciones de Vóleibol y la Selección Argentina enfrentará sucesivamente a Alemania, China, Turquía y el anfitrión Polonia.

El equipo dirigido por Horacio Dileo viajó rumbo a tierra polaca el pasado viernes con la incorporación del capitán Agustín Loser y el opuesto Pablo Kukartsev. Además, con respecto al viaje a Brasil, también se sumaron Matías Giraudo y Lucas Conde.

Los partidos serán transmitidos por DSports y VBTV.

El estreno será mañana, a las 11.30, ante Alemania. 

Cabe recordar que en Brasil, la albiceleste cayó sucesivamente frente a  Serbia (1-3), Irán (0-3), Bulgaria (1-3) y Brasil (2-3).

El Fixture del segundo weekend

24/6 11:30 Argentina vs Alemania
26/6 11:30 Argentina vs China
27/6 15:30 Argentina vs Turquía
28/6 15:00 Argentina vs Polonia

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE