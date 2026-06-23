Choque fatal en La Pampa: cuatro hermanas murieron al quedar atrapadas tras caer a un canal

Cuatro hermanas murieron en un choque fatal en la provincia de La Pampa luego de quedar atrapadas adentro de una camioneta tras caer a un canal. Se informó que solo la conductora sobrevivió y está internada, por lo que su declaración será de suma importancia para saber qué pasó.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35 cuando la camioneta en la que viajaban las mujeres despistó, sobrepasó el guardarraíl de contención y cayó a un canal.

Al quedar atrapadas, las autoridades confirmaron que cuatro de las cinco ocupantes fallecieron. La única que logró sobrevivir es la conductora, quien se encuentra en el hospital René Favaloro, de la ciudad de Santa Rosa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las víctimas fueron identificadas como Cristina, Esmeralda, Olga y Estela Sosa y se supo que iban a visitar a otra hermana, que se encuentra internada en el mismo hospital donde actualmente está la conductora de la camioneta, que también sería familiar.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Toay y Santa Rosa, buzos tácticos, efectivos de la Policía de La Pampa y agentes de Tránsito para extraer los cuerpos atrapados en el vehículo.

Las autoridades aguardan al resultado de las pericias realizadas en el sector del choque para saber qué pasó y qué pudo haber provocado el siniestro fatal.

Tras el conocimiento de la triste noticia, medios locales revelaron un antecedente fatal que envuelve a la familia Sosa. En 2024 otros cinco integrantes fallecieron en un brutal choque sobre la Ruta Nacional N°151. (NA)