Debutó con gol en la Primera de Tiro y ya le pidió a su papá: “El próximo documental es para mí”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Se sentó en el fondo de la sala porque sabía que se iba a emocionar. Tiene 17 años y se crío adorando al “Messias”, por eso el “Yo me siento representado por Maradona” me sorprendió.

El cine Visual acababa de ser testigo de la única función del documental “Yo jugué con Dios”, y Tiago Papalardo había sido uno de los que aplaudió de pie la obra maestra ideada, realizada, editada y proyectada por su papá Raúl, un loco que con una cámara y sin el apoyo (económico por sobre cualquier otra cuestión) que realmente merece, generó y sigue generando melancolía y lágrimas en montones de generaciones. Este, el que narra parte de la vida de un Diego joven y de vacaciones en el balneario Marisol, es su decimosegundo trabajo cinematográfico digital.

Pero volvamos a Tiago, así, “sin hache”, como aclara de antemano.

El sábado debutó en la Primera de Tiro Federal y fue el autor de uno de los goles en el 4-0 sobre Dublin, que le permitió al aurivioleta continuar al frente de las posiciones del torneo Apertura de la B liguista junto a Comercial.

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“Entré y a los 10 minutos me tocó convertir. Fue todo muy rápido, un flash que pasó por mi cabeza a mil kilómetros en un segundo. Desde chico soñaba con este momento y que se haya dado en el primer partido, realmente es de locos”, contó el central o lateral por izquierda (es zurdo) que desde los 4 años forma parte de la apasionada familia “Turca”.

“La dupla técnica (Gigliotti-Sardi) me brindó confianza, pero ya me venía dando manija el ´Loro´ Derrac (Gustavo), técnico de la Reserva. Fue muy necesario sumar partidos y minutos en esa categoría para ganarme la posibilidad de llegar a Primera”, sostuvo quien festejó a lo Angel Di María, con un corazón que apuntó directamente al sector de la tribuna donde se encontraba su familia (mamá Vanesa Palacio, papá Raúl y sus hermanos mellizos, Malena y Tobías, de 14 abriles y también futbolistas del tirense).

--Jugás de defensor, pero el sábado entraste de carrilero.

--Sí, y en el gol me gritaron desde el banco para que llegue por el segundo palo. Restifo la cruzó, recibí, enganché para adentro, tuve que pelear la posición, pero le pude pegar seco para que se meta junto a uno de los palos.

“Salí corriendo para festejar y ahí se vinieron encima un montón de imágenes, entre ellas mi familia y el esfuerzo que hago para entrenar y no descuidar esto que tanto me apasiona y que heredé de un ´lírico’ como mi papá…(risas). Por eso la emoción, porque me perdí muchas salidas y experiencias de vida por estar esperando este momento”, resumió quien marcó un gol en Reserva y 6 en la cuarta. “Fueron todos de pelota parada”, informó por si acaso.

--¿Cuándo un documental para vos?

--Ja, Ja. No sé, me quedan muchos años de carrera y mi papá no tiene demasiado material para mostrar más allá de algunos goles. Con un video de 3 minutos le estaría alcanzando… (risas).

--Bueno, a una fecha para el final del tramo regular ya se conocen los cuatro clasificados a playoffs: Comercial, ustedes, Rosario y Sansinena, al menos por ahora en ese orden.

--Sí, y veo a Tiro con el N° 1, aunque en el juego tenemos mucho más para dar. Existe una marcada confianza en el club y nosotros, como plantel, queremos dejar todo para devolverlo a donde realmente se merece estar, en la A.

“Sin desmerecer a los demás, creo que Tiro es el que más intenta jugar y el que mejor fútbol practica para los ojos del espectador. Hay que tener en cuenta que la categoría es muy dura, el torneo es tremendamente parejo y los pisos de las canchas son malos.

--Tiro fue de menos a mayor, es cierto.

--Es más, hoy veo que es un equipo que se asemeja más al nivel de la A que al de la B. Tiro, a nivel social e institucional, está haciendo todo lo posible para poder ascender, lo vemos todo los días. Además de la mentalidad ganadora, cuenta con una estructura de Primera división.

--¿Quién te rapó?

--Mariano Mc Coubrey después del partido. Pero el que más me cargó fue Sebastián Mancinelli, quien en pleno festejo me dijo “Maricón, dejá de llorar”, aunque él estaba tan emocionado como yo. Seba, que puede ser mi papá, me había dicho que si me tocaba entrar me iba a bancar y a proteger, y eso lo valoro un montón.

--Bueno, despertá, ya está, el sueño se hizo realidad.

--Este 2026 pinta bien, sería fantástico coronarlo con un ascenso. Que mi nombre quede grabado en la historia de Tiro me realizaría como futbolista.