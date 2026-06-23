Colapinto vuelve a ver acción, en plena fiebre mundialista: horarios y cronograma del GP de Austria
Se corre la octava fecha del Campeonato Mundial.
Franco Colapinto (Alpine) volverá a ver acción esta semana, en la continuidad del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.
Con el piloto argentino como protagonista, la Máxima disputará el Gran Premio de Austria a partir del viernes, con la carrera principal el domingo a las 10.
En la última programación, corrida en Barcelona, el pilarense fue décimo tras una penalización, en lo que fuera la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari.
*Horarios y cronograma
Viernes 26 de junio
-Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
-Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 27 de junio
-Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 28 de junio
-Carrera: 10:00