Quién es quién en el caso Agostina Vega

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que la menor habría sido abusada

A un mes del femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, se conoce el quién es quien en la causa, la cual se encuentra a la espera de nuevas definiciones, mientras que los tres detenidos decidieron no romper el pacto de silencio.

El 23 de mayo por la noche la menor se trasladó hasta la casa de Claudio Barrelier para hacerle una "sorpresa" a su mamá, pero nunca más se la vio. Una semana después su cuerpo fue hallado en un descampado.

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que la menor habría sido abusada, asfixiada y que luego Berrelier descartó su cuerpo en un descampado de más de 200 hectáreas. Pese a que fue arrestado días después del inicio de la búsqueda de Agostina, en ninguna de las dos declaraciones que dio ante el fiscal Raúl Garzón colaboró para dar con la adolescente.

Ahora la causa se encuentra sin secreto de sumario y a la espera de nuevas definiciones contra los detenidos Barrelier, Osvaldo Fasseta y Soledad Andreani.

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Quién es quién

• Agostina Vega: la adolescente tenía 14 años y durante un tiempo vivió con su papá hasta que regresó con su mamá hasta Córdoba tras una orden judicial. Fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24.

• Claudio Gabriel Barrelier: es el principal sospechoso del femicidio. Había sido pareja de la mamá de Agostina y a pesar de que la relación no continuó, si siguieron con una amistad, por lo que era habitual que la víctima lo siga viendo. Trabajaba en la municipalidad y era barra brava del Club Instituto.

• Miguel y Elizabeth Heredia: son los abuelos de la menor y lideran el pedido de justicia. Ambos son querellantes en la causa.

• Melisa Heredia: es la mamá de Agostina y continúa bajo tratamiento psiquiátrico desde hace un mes. La Justicia investiga sus movimientos y existe cierta sospecha.

• Gabriel Vega: papá de la adolescente y expolicía. Desde hace años tiene conflictos judiciales con Melisa y fue el primero que apuntó contra Barrelier de ser quién asesinó a su hija.

• Eduardo Fasseta: es el segundo detenido en la causa y se lo acusa de encubrimiento. Vivía en el mismo lugar que Barrelier y fue hacer la denuncia de la desaparición de la menor con Melisa.

• Soledad: también está detenida por encubrimiento debido a que es la expareja de Barrelier y le prestó el auto Ford Ka negro con el que el acusado trasladó el cuerpo de Agostina. Luego lavó el vehículo.

• Raúl Garzón: se trata del fiscal de la causa y que generó polémica en la conferencia de prensa que brindó cuando confirmó el hallazgo sin vida de la adolescente.

• Carlos Nayi: abogado de la familia materna.

• Fernanda Alaniz: abogada del papá de Agostina. (NA)