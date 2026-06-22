Fuerte crecimiento de la desocupación en Bahía Blanca en la primera parte de 2026
El porcentaje en nuestra ciudad se ubicó por encima de los porcentajes nacionales.
La desocupación en Bahía Blanca pegó un fuerte salto en los primeros tres meses del año respecto del último trimestre de 2025, pasando de 7,8% a 10,1%. Por su parte, el nivel de subocupación cayó del 10,1% al 8,7%.
De este modo, se consolida una tendencia ascendente desde el último trimestre de 2024 en adelante en el registro de desocupación local, solo cortado por una levísima caída a mediados del año pasado.
Según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en la actualidad hay 16 mil bahienses sin trabajo, cuando hace a fin de diciembre se contabilizaban alrededor de 10 mil. En tanto, son 14 mil los subocupados.
De acuerdo a los datos oficializados en la tarde del lunes, los porcentajes del conglomerado Bahía Blanca-General Cerri se ubicaron por encima de la media del país, donde se registró una desocupación de 7,8%. El nivel de subocupación nacional es del 12,1%.
El informe también consigna que la cantidad de bahienses en actividad también creció, pasando de 150 mil a 158 mil. También señala que hay 19 mil ocupados demandantes de empleo (12,2%), cifra que cayó de los 26 mil registrados a fin de año pasado.
Las últimas mediciones de desempleo en Bahía Blanca son las siguientes: 4,4% (cuarto trimestre 2024), 4,8% (primer trimestre 2025), 7,5% (segundo trimestre), 7,4% (tercer trimestre) y 7,8% (cuarto trimestre 2025).