Sorpresa en San Lorenzo: renunció el DT y Walter Perazzo dijo “No me quedó otra que hacerme cargo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Increíble pero real. El mismo día en que el plantel iniciaba la pretemporada enfocado en el segundo semestre del año, San Lorenzo se quedó sin entrenador: sí, renunció Gustavo Alvarez.

De acuerdo con el comunicado que publicó el club, los entrenamientos se iniciaron a cargo de Walter Perazzo, actual coordinador y director deportivo del club.

“El plantel profesional de San Lorenzo volvió a los entrenamientos bajo las órdenes de Walter Perazzo, de manera interina. Por su parte, Gustavo Álvarez no continuará a cargo del primer equipo”, escribió la institución en sus redes oficiales, con fotos de la práctica.

“Hoy a la mañana me desayuné con que tenía que estar en la primera práctica del equipo. El fútbol del club está en pleno proceso de reestructuración”, le informó “Waltergol” a La Nueva.

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Si bien no se dieron a conocer de manera oficial los motivos de la salida de Gustavo Álvarez, trascendió que el técnico no llegó a un acuerdo con los nuevos directivos, encabezados por el flamante presidente Marcelo Culotta, sobre el armado del plantel profesional. El estratega pretendía que al menos diez futbolistas sean apartados del plantel y no tuvo el consenso de la dirigencia. Su decisión de renunciar fue indeclinable.

Según se pudo averiguar, el conflicto se desató porque Álvarez había presentado una lista de jugadores que consideraba prescindibles para iniciar la pretemporada. La Comisión Directiva aceptó algunos casos pero no todos, ya que entre los futbolistas que el DT quería apartar había juveniles del club y jugadores que, de ser marginados, perderían valor de reventa. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Álvarez se mostró intransigente y tomó la decisión de renunciar.

El episodio tuvo una primera señal temprana: los jugadores llegaron al desayuno y se encontraron con que no había nadie del cuerpo técnico presente. Los chispazos entre las partes habían sido fuertes en las horas previas y el clima ya anticipaba que algo estaba roto. La confirmación llegó poco después.

Álvarez había llegado a Boedo con el proyecto de un fútbol intenso y propositivo que el Ciclón no había mostrado en mucho tiempo.

Álvarez (foto de abajo) había arribado a la dirección técnica del Ciclón a finales de marzo proveniente de la Universidad de Chile para reemplazar a Damián Ayude, quien había sido despedido. El ciclo del entrenador de 53 años en San Lorenzo apenas duró 13 partidos, con tres victorias, 7 empates y tres derrotas (12 goles a favor y 10 en contra).

Entre sus triunfos más importantes estuvo el que consiguió por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Deportivo Rincón, por 5-0. Este resultado le dio la clasificación al azulgrana a los 16avos de final, donde espera su partido frente a Deportivo Riestra. En el Torneo Apertura, el equipo de Boedo terminó séptimo en la Zona A, con 22 puntos, y quedó eliminado en los octavos de final ante River Plate, tras perder en la definición por penales en el estadio Monumental.

El golpe más duro de su gestión se dio en la Copa Sudamericana, torneo en el que San Lorenzo quedó eliminado en la fase de grupos luego de perder 1-0 en el Nuevo Gasómetro frente a Recoleta FC de Paraguay, que terminó clasificando en el primer puesto de la zona, por encima del Santos de Brasil. El Ciclón quedó igualado en puntos con el Peixe (7), pero con una diferencia de gol menor.

De acuerdo con lo trascendido extraoficialmente, uno de los candidatos a reemplazar a Álvarez es Ruben Darío Insua, quien se desvinculó recientemente de su cargo en Barracas Central y tuvo un paso por la institución azulgrana.