Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

LBB Oro Femenino: Bahiense, con dos bajas importantes, busca cerrar su serie frente a Estudiantes

Juegan el segundo partido de las semifinales. Pasó para mañana Villa Mitre-9 de Julio.

Renata Vasconcelo cubre el balón ante Victoria Escudero. Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte (2º) visita a Estudiantes (3º) intentando convertirse hoy en finalistas del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

El partido -segundo de la serie semifinal al mejor de tres-, se jugará en el Casanova, desde las 21, con arbitraje de Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Camila Robles.

Bahiense se impuso en el primero de la serie, como local, 71-60.

En fase regular, el tricolor también había ganado de local, 94-44, y de visita, 61-56.

En cuanto a novedades, la dirigidas por Luciano Deminicis no tendrán a Guillermina Rial (problema en un talón) y Ana Liz Carcas, quien sufrió un golpe en el partido anterior con Victoria Escudero.

Mientras que el albo tiene recuperada a Luciana Mansilla.

La otra serie, en la que está al frente 9 de Julio sobre Villa Mitre (1-0), pasó para mañana, a las 21, en el José Martínez.

El cambio se originó a raíz de que hoy 9 de Julio juega por la LBB Plata ante Ateneo y no está disponible su entrenador Julián Turcato.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
Sociedad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE