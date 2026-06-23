LBB Oro Femenino: Bahiense, con dos bajas importantes, busca cerrar su serie frente a Estudiantes

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte (2º) visita a Estudiantes (3º) intentando convertirse hoy en finalistas del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

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El partido -segundo de la serie semifinal al mejor de tres-, se jugará en el Casanova, desde las 21, con arbitraje de Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Camila Robles.

Bahiense se impuso en el primero de la serie, como local, 71-60.

En fase regular, el tricolor también había ganado de local, 94-44, y de visita, 61-56.

En cuanto a novedades, la dirigidas por Luciano Deminicis no tendrán a Guillermina Rial (problema en un talón) y Ana Liz Carcas, quien sufrió un golpe en el partido anterior con Victoria Escudero.

Mientras que el albo tiene recuperada a Luciana Mansilla.

La otra serie, en la que está al frente 9 de Julio sobre Villa Mitre (1-0), pasó para mañana, a las 21, en el José Martínez.

El cambio se originó a raíz de que hoy 9 de Julio juega por la LBB Plata ante Ateneo y no está disponible su entrenador Julián Turcato.