En 9 de Julio, San Lorenzo y Altense se juegan los terceros partidos de cuartos de final de la LBB Plata

Albano Costa (9dJ), Franco Percello (A), Matías Martínez (SL), Juan P. Paronetto (A), Lautaro Jaimes (A) y Luciano Orellano (C). Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sportivo Bahiense conocerá esta noche los otros tres equipos que se sumarán al cuadro de semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Las tres series que están 1-1 y hoy se cerrarán son 9 de Julio (1º)-Ateneo (9º), en el Néstor Damiani, San Lorenzo (2º)-Argentino (7º), en el Román Avecilla y Altense (4º)-Comercial (5º), en el Armando Traini.

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En función de los ganadores se armarán los cruces, tomándose en cuenta la posición que ocuparon los clasificados en fase regular.

Las semifinales se iniciarán el próximo viernes y serán al mejor de tres.

A esa instancia Sportivo (3º) clasificó, tras dejar en el camino a Velocidad (6º) (2-0).

9 de Julio (1)-Ateneo (1)

El albiazul ganó el primer juego de la serie, 76 a 57 y en el segundo se impuso Ateneo 87 a 85. En fase regular también venció Ateneo de local: 68-66, es decir, en las dos oportunidades, por 2 puntos.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: en el local están todos a disposición y la visita tiene en duda a Nicolás Bejarano, con un cuadro gripal.

San Lorenzo (1)-Argentino (1)

San Lorenzo venció a Argentino en fase regular (83-64) y en el primer juego de la serie (74-63), ambos como local. En el segundo de la serie Argentino se impuso en su cancha, 75 a 59.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Sam Inglera⁩.

Novedades: Sanlo tiene plantel completo. Argentino, por su parte, sigue sin Santiago Suánez (fractura de tibia), Nicolás Antonelli (desgarro en el isquiotibial) y Bruno Ugolini (distensión en la inserción del isquiotibial).

Altense (1)-Comercial (1)

⁩Altense le había ganado como local a Comercial en fase regular (71-60) y en el comienzo de la serie (68-59). En el segundo juego de esta instancia Comercial ganó de local 67-54.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Eduardo Ferreyra y Mariano Enrique.

Novedades: los dos equipos tienen a todos sus jugadores disponibles.