Gran Hermano 2026: quién abandonó la casa en la 18° gala de eliminación

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva baja en una noche de puras emociones y tensión extrema: en la 18° gala de eliminación emitida este lunes por la pantalla de Telefe, el público dictaminó que Titi Tcherkaski abandone la competencia tras quedar en el último mano a mano definitivo.

La placa de esta semana tenía la particularidad de ser voto negativo, una modalidad que se mantuvo activa desde su conformación el pasado jueves y que obligó a los fanáticos a votar a quién querían ver fuera del juego.

Antes de la gala decisiva, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia ya habían logrado salir de peligro gracias al apoyo de la gente.

Los porcentajes y el camino hacia el versus final

En el inicio de la velada conducida por Santiago del Moro, se dio a conocer al primer salvado de la noche. Manuel Ibero logró zafar de manera categórica al recibir apenas el 0,3 % de los votos en contra, consolidándose como uno de los menos votados por la audiencia.

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Con el correr del programa, la tensión fue en aumento y el escribano volvió a ingresar al estudio para otorgar los siguientes resultados. Steffany "Campanita" Pereira y Cinzia Francischiello fueron las siguientes en salir de placa, cosechando el 0.4 % y el 1.2 % de los votos respectivamente. De esta manera, el escenario quedó listo para el esperado e inevitable versus entre Solange Abraham y Titi.

El anuncio de Santiago del Moro y una despedida con dardos

Faltando pocos minutos para el cierre del programa, exactamente a las 23:25 del lunes, el conductor ingresó a la casa a través de la pantalla principal para revelar el veredicto final. Allí comunicó que Titi era la eliminada de la semana 17 de Gran Hermano 2026.

Aunque la salida de la reconocida tiktoker se dio en un clima de absoluta tranquilidad y sin polémicas directas dentro del estudio, la jugadora aprovechó sus últimos instantes para dejar en claro su postura sobre el resto de sus compañeros. Al despedirse, Titi expresó su deseo de que Manu, Yipio y Andrea del Boca lleguen lejos en la competencia, marcando una contundente diferencia con otros participantes de la casa quienes, según sus propias palabras, "dejan mucho que desear". (NA)