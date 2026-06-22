Para agendar: cómo sigue el camino de la Selección, tras asegurarse el primer puesto

La selección argentina se quedó con el primer puesto del Grupo J, tras los dos triunfos conseguidos ante Argelia y Austria y la victoria de Argelia ante Jordania de la madrugada.

De esta manera y pese a que falta la última fecha de la fase de grupos, el combinado nacional ya empieza a conocer su hoja de ruta pensando en los cruces eliminatorios rumbo al título.

Tras el partido del sábado ante Jordania (desde las 23), en 16avos de final la albiceleste jugará ante el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Uruguay o Arabia Saudita).

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A la espera de conocer rival, se sabe que este choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19.

Soñando a futuro, en caso de seguir en carrera, en octavos Argentina volvería a jugar el martes 7 de julio en Atlanta, a partir de las 13.

Luego, en cuartos, la llave continuaría el sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22.

Por último y antes de la gran final, el camino seguiría el miércoles 15 de julio, desde las 16, en Atlanta.

El partido por el título, en tanto, se jugará el domingo 19 en Nueva Jersey, desde las 16.