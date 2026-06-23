Madre e hijo detenidos por venta de drogas: la fiscalía espera las pericias de los teléfonos secuestrados

La fiscalía aguarda los análisis de los tres teléfonos secuestrados durante los procedimientos que derivaron en las detenciones de una mujer y su hijo, acusados de vender drogas en un domicilio de nuestra ciudad.

Se trata de Claudia Ayelén y Jonatan Aburto, quienes fueron arrestados por efectivos de Policía Federal en una vivienda de calle Esmeralda al 600, donde incautaron 157 gramos de cocaína fraccionada y dos envoltorios con trozos compactos de la misma sustancia, elementos para estiramiento, dos balanzas y recortes de nylon.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19, y autorizado por la Justicia de Garantías.

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Los imputados fueron indagados y se negaron a declarar.

"El secuestro es más que importante. En los allanamientos por comercio al menudeo es difícil encontrar grandes cantidades, pero acá estamos hablando de 52 envoltorios de cocaína listos para la venta", dijo Del Cero en declaraciones al programa de Panorama.

Agregó que "estamos esperando las pericias telefónicas, que para nosotros van a resultar clave. Uno de los celulares secuestrados tiene la etiqueta del Servicio Penitenciario Bonaerense, como teléfono registrado dentro de un penal. Justamente, el hombre (Jonatan Aburto) investigado había dejado la cárcel en agosto del año pasado".

Precisamente, beneficiado por una resolución del por entonces Juez de Ejecución Penal Nº 2, Onildo Stemphelet, el sujeto egresó de la Unidad Penal Nº 4, donde estaba cumpliendo una pena de 4 años y dos meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la investigación se puso en marcha a principios de este año a partir de una denuncia anónima a la aplicación del Ministerio de Seguridad bonaerense.

"Durante las tareas de vigilancia se observaron maniobras muy claras. Se lo ve al propio Jonatan Aburto interviniendo en los pasamanos y entregando droga. No se la observa a su madre, pero al momento del allanamiento una persona que había concurrido a comprar sustancias dijo que era la persona que le había entregado la sustancia".

Mencionó que en el domicilio hallaron "sustancias de corte para estirar la cocaína".

Al respecto, trascendió que se trataría de bicarbonato de sodio, aunque se aguardan las pericias químicas para confirmarlo.

"El precio de venta era del orden, según las comunicaciones en la causa, de entre 15 y 16 mil pesos. Esto nos lleva a suponer que era una droga de baja calidad la que se comercializaba, porque el valor de mercado es del doble", finalizó Del Cero.