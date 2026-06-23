El caso de la nutria: un concejal peronista fue a Fiscalía por las amenazas a sus hijos

El concejal Claudio Carucci (Fuerza Patria) se presentó en las últimas horas en Fiscalía para denunciar amenazas a su familia tras una votación en el Concejo deliberante en la que se decidió no declarar personas no gratas a dos estudiantes de Huanguelén que mataron a una nutria a patadas semanas atrás.

Según pudo saber La Nueva, Carucci dejó varias capturas de pantalla con los mensajes amenazantes que recibió en sus redes sociales y la causa quedó en manos de la fiscal Marina Lara, quien deberá decidir si avanza en la investigación contra los autores de las mismas.

En los mensajes publicados en las redes sociales del edil se puede leer que nombraban a sus dos hijos y le sugerían que tenga cuidado al salir a la calle.

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En esa misma causa pero en la Comisaría Segunda, se presentaron los tres concejales libertarios Luciano Cagiao, Vanina Linzuain y Mauro Reyes. En sus declaraciones sostuvieron que recibieron insultos pero ninguno amenazas directas o hacia sus familiares.

En ese mismo sentido y en sede policial, Linzuain responsabilizó a la presidente del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, por el mal manejo político que hubo del tema y sostuvo que todo lo ocurrido "fue generado por ella".

Días atrás en declaraciones periodísticas contó que "no había terminado la sesión, que ya estábamos recibiendo insultos, agravios, incluso algunos compañeros también amenazas. Y la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, estaba reposteando nuestros nombres y nuestras caras y sus secretarios también".

"Vamos a aportar todo lo que sea relevante para esclarecer quiénes son los culpables de las amenazas, que en muchos casos fueron eso y en otros, insultos. Hay algunas personas que están identificadas con seudónimos o nombres y apellidos", había asegurado Linzuain.

El conflicto comenzó porque la presidenta del cuerpo Gisela Caputo (Pro) junto con su compañero de bloque Emiliano Álvarez Porte y Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) presentaron un proyecto para declarar personas no gratas de Bahía Blanca a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes que mataron a patadas a una nutria en Barrio Universitario mientras se filmaban.

La iniciativa necesitaba 16 votos en la sesión de ayer para poder avanzar pero sólo obtuvo 10 acompañanientos ya que la mayoría de los presentes prefería una declaración de repudio pero no la calificación de "no gratos" en la ciudad, una figura que desde el regreso de la democracia sólo se utilizó contra Alfredo Astiz en 1998.