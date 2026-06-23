Juntan firmas por el faltante de médicos de cabecera de PAMI en Ingeniero White

La Sociedad de Fomento de Ingeniero White comenzó una campaña de recolección de firmas para reclamar que PAMI designe un nuevo médico de cabecera para la localidad, luego de que uno de los profesionales que atendía a los afiliados dejara de prestar servicios.

La iniciativa surgió a partir de la preocupación manifestada por vecinos y centros de jubilados, quienes advirtieron las dificultades que enfrentan los adultos mayores para acceder a la atención médica.

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"Al quedarnos sin este médico de cabecera en Ingeniero White no es que los afiliados a PAMI no tengan médico. Pueden hacer el trámite y cambiarlo, incluso por internet, pero muchos no saben hacerlo y, además, les asignan profesionales en lugares muy alejados", explicó María Bevans, integrante de la Sociedad de Fomento, en diálogo con Panorama, por LU2.

Como ejemplo, contó el caso de un vecino al que le asignaron un médico en la calle Washington al 2000. "Me decía: 'Yo no puedo ir desde White hasta Washington'. Lo que pedimos es que asignen un médico más para Ingeniero White", sostuvo.

Según indicó, el profesional que dejó de atender contaba con unas 600 cápitas, por lo que alrededor de esa cantidad de afiliados se quedó sin su médico habitual. Y si bien en el Hospital Menor hay una médica que realiza recetas, Bevans aclaró que eso no reemplaza el rol del médico de cabecera. "La médica que está en el hospitalito hace las recetas, pero las derivaciones y la atención que necesitan los jubilados que durante tanto tiempo se atendieron con un médico en Ingeniero White hoy no la tienen", señaló.

La dirigente explicó que uno de los casos que impulsó el reclamo fue el de un vecino de 88 años que ahora debe trasladarse a Bahía Blanca para ser atendido.

"Son derechos adquiridos que vamos perdiendo. Tuvimos al médico y hoy no lo tenemos. Nosotros queremos volver a tenerlo", afirmó.

Como parte de la propuesta, la Sociedad de Fomento plantea que el profesional que acepte atender a afiliados de PAMI pueda utilizar, sin costo, los consultorios del Centro de Jubilados de Ingeniero White. "Nosotros pensamos ofrecerlos en forma gratuita para que el médico pueda atender en la localidad. Supongo que, cuando nos sentemos a conversar, esta será una alternativa viable", indicó.

Bevans reconoció que todavía no mantuvieron reuniones con las autoridades regionales de PAMI, ya que primero buscan respaldar el planteo con el apoyo de la comunidad.

"Ante esta necesidad decidimos juntar firmas para ir con un aval de los vecinos y de las instituciones de Ingeniero White. Cuando tenemos un problema realmente nos unimos, y esto es en pos de los adultos mayores", expresó.

Consultada sobre la posibilidad de encontrar un profesional dispuesto a asumir la atención, se mostró optimista. "Siempre hay médicos nuevos que necesitan captar pacientes. Además, nosotros no pedimos que se radiquen en White, sino que vengan dos o tres veces por semana. No es lo mismo que se traslade un médico a que se trasladen 600 pacientes al consultorio del médico", remarcó.

Las planillas para adherir al reclamo están disponibles en los centros de jubilados de Ingeniero White, Boulevard y Marítimos, además de distintos comercios de la localidad. La intención es presentar el petitorio ante PAMI para solicitar la incorporación de un nuevo médico de cabecera que vuelva a atender regularmente en la localidad.