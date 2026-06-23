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Tenía pedido de captura y lo detuvieron robando un auto

El hecho ocurrió en Undiano y Paunero donde rompió el vidrio de un auto para sustraer elementos de su interior.

Los elementos encontrados

Personal de la Policía Local detuvo en la madrugada de este martes a un hombre con pedido de captura activo intentando robar elementos de un auto estacionado. El dueño del mismo se percató de la situación y dio aviso a las autoridades quienes pudieron detenerlo.

El aprehendido fue identificado como Jorge Ariel Victor Zufiría de 25 años quien al momento de ser identificado se notificó que tenía un pedido de paradero activo por un hecho ocurrido en febrero de este año. Además, se le secuestró una mochila con un estéreo, sensor de movimientos, un guardapolvo infantil, cartas, destornillador y una bicicleta de los que no puede acreditar propiedad.

Interviene la UFIJ N° 15, UFIJ N° 02 y el  Juzgado de Garantias. 3.

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