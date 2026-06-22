"Voy a buscar la plaza": Nikolajuk afronta el Panamericano de tiro con arco clasificatorio a Lima 2027

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con la mira puesta en uno de los desafíos más importantes de su carrera, Iván Nikolajuk arribó a México convencido de que atraviesa uno de sus mejores momentos dentro del tiro con arco.

El representante del Círculo Bahiense de Arquería integra la selección argentina que competirá desde este miércoles y hasta el domingo 28 de junio en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala, una cita clave porque comenzará a repartir las plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

"Llego confiado y voy a buscar la plaza", resumió el arquero, sin esconder el entusiasmo que le genera una competencia que marcará buena parte de su temporada.

Nikolajuk explicó que toda su preparación de 2026 estuvo enfocada en este objetivo. "Desde principios de año sabíamos que este torneo era el primero que iba a entregar plazas para Lima. Me preparé muchísimo, entrené un montón y hasta trabajamos varios días con un entrenador extranjero. En esta última etapa me sirvió para medir el nivel y comprobar que todo el trabajo dio resultado", señaló en diálogo con La Nueva.

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El arquero viene de un calendario que incluyó el tradicional torneo de Las Vegas y los evaluatorios nacionales para conformar la selección argentina. Después del Panamericano, su gran objetivo será disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde también habrá posibilidades de clasificación.

En arco compuesto masculino, la situación argentina presenta una dificultad extra: el país viajará con apenas dos representantes en la categoría, por lo que no podrá competir por equipos (se necesitan al menos tres arqueros), modalidad que otorgará cuatro plazas para Lima. Eso obliga a Nikolajuk y a Lucas Garcés a apostar todo a la clasificación individual, donde solamente habrá un boleto disponible. "Nosotros no tenemos equipo completo, así que la única chance es la plaza individual. Va a estar muy peleada, pero para eso entrené", explicó.

Sin embargo, el sistema de clasificación puede jugar a favor del nacido en General Conesa, Río Negro. Primero se definirán las plazas por equipos y los países que las obtengan ya no competirán por la clasificación individual. "Eso puede sacarnos del camino a varias potencias como Estados Unidos, Colombia o México. Son arqueros muy fuertes y, si ya consiguen la plaza por equipos, no van a pelear la individual. Nos abre un poco el panorama", detalló.

Aun así, dejó claro cuál es su enfoque. "Estén o no los más fuertes, yo voy a darles competencia y a buscar la plaza. Después el deporte tiene muchas cosas, pero llego confiado de que se puede dar", mencionó.

En total, Argentina competirá con diez arqueros en Tlaxcala. La nómina estará encabezada por el olímpico Damián Jajarabilla, referente del recurvo masculino, y también incluirá a la bahiense Wanda Arca, radicada en Neuquén, quien integrará el equipo femenino junto con Oriana González Vargas y Alma Pueyo.

En compuesto viajarán Nikolajuk, Lucas Garcés y María Eugenia Briozzo, mientras que en barebow lo harán Denis Castellanos, Dante Martínez y Fernando Tabella.

La única modalidad por equipos en la que Argentina buscará una plaza para Lima será recurvo femenino, gracias a la presencia de Arca, González Vargas y Pueyo.

En tanto, Nikolajuk también competirá en equipos mixtos junto a Briozzo, aunque esa prueba no otorgará cupos para los Juegos Panamericanos.

Además del cambio de escenario, los argentinos deberán afrontar un clima diferente, nuevas condiciones de tiro y tres horas de diferencia horaria. "Lo que más me preocupa es aclimatarnos bien, recuperarnos del viaje y que no nos falte nada del equipo. El clima o el campo de tiro no los podemos controlar; habrá que adaptarse", explicó.

La experiencia internacional acumulada durante los últimos años, considera, puede ser determinante: "La mayoría de los que vamos ya tenemos varios torneos encima y sabemos cómo manejar este tipo de competencias".

Por cierto, Iván ya cuenta con experiencia en Juegos Panamericanos (Lima 2019 y Santiago 2023) y Suramericanos (Asunción 2022), entre otros eventos internacionales.

En total fueron inscriptos 181 arqueros (105 hombres y 76 mujeres) de 19 países: Argentina, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

Más allá del resultado, Nikolajuk entiende que este año también representa una oportunidad para que el tiro con arco argentino vuelva a tener presencia internacional después de temporadas con escasa competencia. "Venimos de dos años con muy pocos torneos importantes. Este año tenemos el Panamericano y después los Odesur, y está bueno volver a competir, que se nos vea otra vez. En lo personal lo hago por el desafío deportivo, pero también es importante volver a mostrar al tiro con arco argentino", sostuvo.

El cronograma comenzará este martes con la práctica oficial. El miércoles se desarrollará la ronda clasificatoria y la competencia por equipos; el jueves será el turno de la clasificación individual y de los equipos mixtos. Las eliminatorias individuales comenzarán el viernes, mientras que las semifinales y finales se disputarán durante el fin de semana.

"Las plazas individuales se definen prácticamente al segundo día de competencia. Ahí estará el objetivo principal", completó.

Clasificación a los Juegos Panamericanos

Este evento otorgará 54 plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027: 18 en arco recurvo y 9 en arco compuesto para cada género.

Las plazas en arco recurvo se otorgarán durante la competencia por equipos a los cinco mejores equipos de cada género. Las tres plazas restantes se decidirán en el torneo de clasificación individual para los países que no hayan asegurado su plaza por equipos.

En arco compuesto, que contará con eventos por equipos mixtos en Lima 2027, las plazas se otorgarán primero a los cuatro mejores equipos de cada género, seguidas de una plaza individual adicional para las naciones que no hayan asegurado su clasificación por equipos.

Como país anfitrión, Perú tiene seis plazas garantizadas en arco recurvo (tres femeninas y tres masculinas), además de una plaza masculina y una femenina en arco compuesto.