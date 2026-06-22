Nuevos cortes de calles y cambios de recorridos en Bahía Blanca

Debido a obras de infraestructura y construcciones particulares, este martes y los siguientes días habrá cortes de tránsito en Bahía Blanca, que obligarán a los automovilistas y líneas de colectivos a modificar sus recorridos habituales.

Mañana, la interrupción se dará en Gorriti 320 a partir de las 8, por una obra privada.

Por esta razón, la línea 514, en su trayecto hacia el barrio Maldonado, modificará su ruta habitual: tomará por Moreno, desviará en Terrada, continuará por Gorriti y recién ahí retomará su itinerario usual.

También este martes comenzarán los trabajos de reconstrucción de infraestructura en Bouchard, entre Cramer y Paroissien.

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En tanto, hasta el viernes 26 estarán cerradas al tránsito las esquinas de Paunero y Teniente Farías en sus intersecciones con 25 de Mayo.

Por ello, la línea 500 cambiará parte de su rondín: en sentido Avenida Sesquicentenario-Ingeniero White, desviará por 25 de Mayo, Pedro Pico, Cuba, Paunero, Pedro Pico, y finalmente volverá a su recorrido habitual.