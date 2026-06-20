La breve y llamativa lista de futbolistas que fueron campeones del mundo y olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

En días donde la Copa del Mundo de fútbol acapara gran parte de nuestra atención, los datos y estadísticas fluyen como Messi dentro de una cancha.

Sin embargo, más allá del Mundial surge un dato que emparenta a la gran cita de la redonda con el otro evento extraordinario, que se intercala cada cuatro años: los Juegos Olímpicos.

Y allí, converge un puñado de jugadores que tienen el privilegio de ser campeones en ambos: levantaron la Copa del Mundo y también se colgaron la medalla de oro.

Más allá de la polémica instalada por los uruguayos, que sitúan cuatro estrellas en el escudo de la camiseta en honor a los dos Juegos y las dos Copas logradas, hay una lista de apenas 15 futbolistas con ambos logros: nueve de Uruguay, cuatro de Italia y dos argentinos.

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La curiosidad radica en que hay una brecha de 70 años entre los primeros y Messi y Di María, que son quienes cierran la lista con el oro en Beijing 2008 y el Mundial de Qatar 2022.

En 2008, Messi marcó dos goles: el primero en la fase de grupos contra Costa de Marfil (2-1) y el segundo en la prórroga de cuartos de final frente a los Países Bajos (2-1). En las semifinales de esos Juegos, Argentina se impuso a Brasil —donde por entonces jugaban Ronaldinho, Pato y Thiago Silva— con un contundente 3-0.

Dí María, por su parte, anotó el segundo del 2-1 a Países Bajos y el 1-0 a Nigeria, en la final. Ese plantel también contó con Lautaro Acosta, Sergio Agüero, Ever Banega, Diego Buonanotte, Federico Fazio, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Messi, Luciano Fabián Monzón, Nicolás Pareja, Juan Román Riquelme, Sergio Romero, José Sosa, Oscar Ustari y Pablo Zabaleta. Los dirigió Sergio Batista.

Otro dato destacado es que de la lista de 15 hay dos jugadores que anotaron un gol en finales de los dos torneos: el uruguayo Pedro Cea marcó contra Suiza en París 1924 y le hizo el 2-2 parcial a la Argentina en el Mundial de 1930; mientras que el rosarino Di María anotó ante Nigeria en Beijing 2008 y el reciente magnífico tanto a Francia en la final de Qatar 2022.

La siguiente es la lista completa:

Lionel Messi (Argentina): Juegos Olímpicos 2008 y Mundial 2022

Ángel Di María (Argentina): Juegos Olímpicos 2008 y Mundial 2022

Sergio Bertoni (Italia): Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938

Alfredo Foni (Italia): Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938

Ugo Locatelli (Italia): Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938

Pietro Rava (Italia): Juegos Olímpicos 1936 y Mundial 1938

José Andrade (Uruguay): Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Héctor Castro (Uruguay): Juegos Olímpicos 1928 y Mundial 1930

Pedro Cea (Uruguay): Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Lorenzo Fernández (Uruguay): Juegos Olímpicos 1928 y Mundial 1930

Álvaro Gestido (Uruguay): Juegos Olímpicos 1928 y Mundial 1930

José Nasazzi (Uruguay): Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Pedro Petrone (Uruguay): Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Héctor Scarone (Uruguay): Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Santos Urdinarán (Uruguay): Juegos Olímpicos 1924 y 1928, y Mundial 1930

Para tener en cuenta

Entre los jugadores que participan en el actual Mundial hay 13 futbolistas que tienen la oportunidad de sumarse a la lista.

Son los casos del mexicano Raúl Jiménez, campeón olímpico en Londres 2012, y cinco españoles: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Pubill y Álex Baena, campeones olímpicos en París 2024.

La selección más numerosa es la de Brasil, donde hay siete futbolistas que ganaron el oro en Río 2016 o Tokio 2020: Neymar, Douglas Santos, Weverton, Marquinhos, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Bruno Guimarães.

Mientras que Messi va por el extraordinario récord de obtener dos Copas del Mundo, además del oro olímpico, algo que nadie logró hasta el momento. ¿Se dará?