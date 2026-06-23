Nos volvimos a ilusionar

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Qué lindo es despertarse después de un triunfo de Argentina. Encima tenemos una semana para soñar despiertos porque estamos clasificados. El próximo sábado jugaremos con suplentes, a media máquina, pensando en cómo clasifican España y Uruguay, posibles rivales. Lo sabremos el próximo domingo. Dios dirá.

Estamos atravesados por los mundiales. Medimos el paso del tiempo en mundiales. Un muchacho de 40 tiene diez mundiales; los abuelos andamos entre los quince y veinte. También en esto Mirtha Legrand es excepcional: nació antes del primer mundial y hoy parece en una publicidad de combustible junto a Leonel Scaloni.

Ayer una bandera con la cara de Messi y Maradona en el estadio nos hizo lagrimear. A 40 años del gol de todos los tiempos de Diego en México, muy cerca de allí, en Dallas, Messi se consagró en el máximo goleador de la historia. El mundo futbolero lo ve y lo sabe. Algunos lo reconocen con fastidio, no lo disimulan.

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Con tantos problemas de entrecasa estamos condenados al éxito. Encima estamos rodeados de vecinos futboleros. Uruguayos cruzando el río, donde en 1930 se disputó el primer mundial de fútbol. Le ganó a Brasil, es el primer campeón, tiene 2 títulos. El país de Pelé es el único con 5 copas mundiales. Paraguay la tiene muy difícil pero está con vida. Perú, Bolivia y Chile lo miran desde afuera. En todos ellos el fútbol es pasión nacional. Lo de Chile sorprende, aunque no tanto como Italia, que también lleva 12 años de ausencia en mundiales, pero con 4 títulos del mundo en el bolsillo.

Estamos dulces, nos volvinos a ilusionar, podemos seguir soñando.

Pero es recomendable comer despacio para no atragantarnos.