Declararon más de 20 testigos por la muerte en el gimnasio: cómo sigue la causa

En la jornada de ayer terminó la ronda de testimonios, iniciada el viernes pasado, de más de 20 empleados del gimnasio Sport Club, donde el sábado 6 de este mes falleció un cliente de 69 años al caer desde un entrepiso a más de 3 metros de altura.

Las declaraciones -presenciadas por abogados de la familia de la víctima- "no tuvieron un aporte sustancial" para el eje central de la investigación, que es determinar quiénes son los eventuales responsables del posible delito de homicidio culposo de Juan Roberto Cafasso, según confirmaron fuentes de la causa que tramita ante el fiscal Cristian Aguilar.

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Ninguno de los citados, por caso, hizo alusión a un supuesto antecedente de una caída no fatal desde el mismo sector, tal como se había dado a conocer un forista en los comentarios de una nota de lanueva.com

"Tampoco nadie dijo nada sobre la falsa pared, porque los empleados no tenían la obligación de exponer sobre ese tema. Para eso hablan los planos", comentó el mismo investigador.

En la documentación secuestrada por Aguilar existe un croquis elaborado por el responsable de la obra en el cual se observa el dibujo de lo que sería una pared que, en realidad, no existía y solo contaba con báners que actuaron como una trampa mortal.

El próximo paso del fiscal Aguilar es solicitar la intervención de un perito ingeniero universitario para que defina si lo que se observa en dicho plano es la proyección de una pared que nunca se concretó.

Aguilar ya había asegurado públicamente que en el lugar había "un faltante evidente de medidas de seguridad".

La franquicia local de Sport Club, ubicada en la avenida Cabrera al 4.100, permanece clausurada luego del luctuoso desenlace y es un enigma si tendrá una reapertura.

El gimnasio era muy concurrido -había iniciado actividades en octubre pasado y contaba con más de 4 mil socios- y sus titulares tenían intenciones de desarrollo, incluso con la proyección de una pileta de natación.

Al momento del fallecimiento de Cafasso el local estaba con la habilitación provisoria municipal vencida.