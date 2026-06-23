Shakira estrenará una versión en español de Dai Dai durante el partido de Colombia

La cantante colombiana Shakira confirmó el estreno de una versión en español de su hit mundialero "Dai Dai", su colaboración con Burna Boy, durante el partido de Colombia y RD Congo, que se disputará mañana a las 11 hs de Argentina.

La cantante anunció la noticia en el estadio de Dallas, durante el partido entre la Selección argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La colombiana difundió un video en el que se la ve celebrando la noticia en lo que será un momento muy especial para ella: "Voy a sacar Dai Dai en español y no solo eso, sino que lo voy a estrenar durante el partido de Colombia. Significa muchísimo. Esa es la sorpresa que les tenía".

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El encuentro entre Colombia y RD Congo tendrá lugar a las 11 pm (hora argentina). Sin embargo, no reveló detalles del horario específico, pero se especula que sea en el entretiempo del mismo.

Sobre qué le emociona de este Mundial 2026, la artista menciona: "Me emocionan tantas cosas... Ver cómo lo está haciendo mi Selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz", destaca.

Además, dedicó unas sentidas palabras sobre el desempeño de Leo Messi, tras concretar dos goles contra Austria y llevarse un nuevo título a su larga trayectoria como futbolista: "Como Messi que casi a sus 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales", confesó como una de las cosas que ama del Mundial.

Por último, celebró el éxito que está logrando alrededor del mundo con su canción mundialista: "Y sobre todo me emociona ver cómo la gente está reaccionando a Dai Dai. Ya estamos en el Top 5 Global".

"Ahora mismo con Dai Dai estoy recibiendo tantas satisfacciones; es algo que me emociona muchísimo", se sinceró con su audiencia. (NA)