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Mundial FIFA 2026.

¿Sabés cuántos goles metió Lionel Messi el día de tu cumpleaños? Acá lo tenés...

El 2 de mayo y el 19 de septiembre son las fechas que más veces festejó el rosarino.

Lionel Messi convirtió un total de 288 goles a lo largo de los 366 días del año (el 78,68%), por lo que solamente le faltan 78 para tachar el calendario completo.

El 2 de mayo y el 19 de septiembre son los días que más veces festejó, completando 10 goles.

Mañana Lionel cumplirá 39 años y ese día, 24 de junio, nunca anotó.

El próximo partido de Argentina será el sábado 27 de junio ante Jordania y tampoco aparece marcado en la agenda goleadora del astro argentino.

En este juego de días en los que anotó Messi, ¿pudiste festejar alguno el mismo día de tu cumpleaños?

Mirá:

El historial

Enero

X 1 enero: 0

X 2 enero: 0

X 3 enero: 0

4 enero: 2

5 enero: 1

6 enero: 9

7 enero: 1

8 enero: 5

9 enero: 6

10 enero: 3

11 enero: 6

12 enero: 3

13 enero: 2

14 enero: 2

15 enero: 3

16 enero: 5

17 enero: 3

18 enero: 3

19 enero: 3

20 enero: 1

21 enero: 3

22 enero: 6

23 enero: 2

24 enero: 5

25 enero: 1

26 enero: 3

27 enero: 6

28 enero: 1

29 enero: 4

30 enero: 4

31 enero: 1

Febrero

1 febrero: 7

2 febrero: 2

3 febrero: 4

4 febrero: 3

5 febrero: 3

6 febrero: 2

7 febrero: 1

8 febrero: 1

9 febrero: 3

10 febrero: 1

11 febrero: 3

12 febrero: 1

13 febrero: 2

14 febrero: 2

15 febrero: 5

16 febrero: 4

17 febrero: 2

18 febrero: 2

19 febrero: 8

20 febrero: 4

21 febrero: 1

22 febrero: 5

23 febrero: 6

24 febrero: 5

25 febrero: 2

26 febrero: 4

27 febrero: 2

28 febrero: 2

29 febrero: 3

Marzo

1 marzo: 6

2 marzo: 5

3 marzo: 3

4 marzo: 5

X 5 marzo: 0

6 marzo: 4

7 marzo: 9

8 marzo: 6

9 marzo: 2

10 marzo: 4

11 marzo: 3

12 marzo: 4

13 marzo: 4

14 marzo: 7

15 marzo: 2

16 marzo: 5

17 marzo: 9

18 marzo: 2

19 marzo: 2

20 marzo: 3

21 marzo: 5

22 marzo: 3

23 marzo: 5

24 marzo: 1

25 marzo: 1

26 marzo: 1

X 27 marzo: 0

28 marzo: 4

29 marzo: 3

30 marzo: 3

31 marzo: 4

Abril

X 1 abril: 0

2 abril: 2

3 abril: 4

4 abril: 1

5 abril: 4

6 abril: 7

7 abril: 5

8 abril: 4

9 abril: 4

10 abril: 2

11 abril: 1

12 abril: 1

13 abril: 1

14 abril: 2

15 abril: 3

16 abril: 3

17 abril: 3

18 abril: 6

X 19 abril: 0

20 abril: 4

21 abril: 1

22 abril: 2

23 abril: 5

X 24 abril: 0

25 abril: 2

26 abril: 2

27 abril: 7

28 abril: 2

29 abril: 6

X 30 abril: 0

Mayo

1 mayo: 5

2 mayo: 10

3 mayo: 2

4 mayo: 4

5 mayo: 6

6 mayo: 5

X 7 mayo: 0

8 mayo: 2

9 mayo: 2

10 mayo: 1

11 mayo: 1

X 12 mayo: 0

13 mayo: 3

14 mayo: 2

X 15 mayo: 0

16 mayo: 3

17 mayo: 2

X 18 mayo: 0

19 mayo: 2

20 mayo: 2

21 mayo: 2

X 22 mayo: 0

23 mayo: 2

24 mayo: 1

25 mayo: 2

X 26 mayo: 0

27 mayo: 3

28 mayo: 3

29 mayo: 4

30 mayo: 2

31 mayo: 2

Junio

1 junio: 1

2 junio: 1

3 junio: 1

4 junio: 1

5 junio: 7

X 6 junio: 0

7 junio: 3

X 8 junio: 0

9 junio: 6

10 junio: 3

X 11 junio: 0

X 12 junio: 0

13 junio: 2

14 junio: 6

15 junio: 2

16 junio: 5

17 junio: 2

18 junio: 1

19 junio: 2

20 junio: 1

21 junio: 2

22 junio: 2

X 23 junio: 0

X 24 junio: 0

25 junio: 2

26 junio: 1

X 27 junio: 0

28 junio: 2

X 29 junio: 0

30 junio: 1

Julio

X 1 julio: 0

X 2 julio: 0

3 julio: 1

X 4 julio: 0

5 julio: 2

X 6 julio: 0

X 7 julio: 0

8 julio: 1

9 julio: 3

X 10 julio: 0

11 julio: 1

12 julio: 2

X 13 julio: 0

X 14 julio: 0

X 15 julio: 0

16 julio: 1

X 17 julio: 0

X 18 julio: 0

19 julio: 4

X 20 julio: 0

21 julio: 1

X 22 julio: 0

X 23 julio: 0

X 24 julio: 0

25 julio: 2

X 26 julio: 0

X 27 julio: 0

X 28 julio: 0

X 29 julio: 0

X 30 julio: 0

31 julio: 1

Agosto

X 1 agosto: 0

2 agosto: 2

X 3 agosto: 0

X 4 agosto: 0

X 5 agosto: 0

6 agosto: 4

X 7 agosto: 0

8 agosto: 1

X 9 agosto: 0

X 10 agosto: 0

11 agosto: 3

X 12 agosto: 0

13 agosto: 1

14 agosto: 1

15 agosto: 2

16 agosto: 1

17 agosto: 4

18 agosto: 4

19 agosto: 3

20 agosto: 2

21 agosto: 4

X 22 agosto: 0

23 agosto: 3

24 agosto: 2

X 25 agosto: 0

26 agosto: 6

27 agosto: 2

28 agosto: 1

29 agosto: 4

X 30 agosto: 0

X 31 agosto: 0

Septiembre

1 septiembre: 4

2 septiembre: 2

X 3 septiembre: 0

4 septiembre: 4

X 5 septiembre: 0

X 6 septiembre: 0

7 septiembre: 3

8 septiembre: 1

9 septiembre: 7

10 septiembre: 2

X 11 septiembre: 0

12 septiembre: 4

13 septiembre: 4

14 septiembre: 6

15 septiembre: 2

16 septiembre: 1

17 septiembre: 5

18 septiembre: 7

19 septiembre: 10

20 septiembre: 4

21 septiembre: 3

22 septiembre: 4

23 septiembre: 3

24 septiembre: 6

X 25 septiembre: 0

26 septiembre: 2

27 septiembre: 7

28 septiembre: 5

29 septiembre: 2

30 septiembre: 1

Octubre

1 octubre: 5

2 octubre: 3

3 octubre: 3

4 octubre: 2

5 octubre: 1

6 octubre: 1

7 octubre: 5

8 octubre: 1

X 9 octubre: 0

10 octubre: 4

11 octubre: 3

12 octubre: 2

X 13 octubre: 0

14 octubre: 2

15 octubre: 7

16 octubre: 2

17 octubre: 2

18 octubre: 5

19 octubre: 9

20 octubre: 7

21 octubre: 2

22 octubre: 4

23 octubre: 3

24 octubre: 2

25 octubre: 3

X 26 octubre: 0

27 octubre: 2

28 octubre: 4

29 octubre: 5

30 octubre: 2

X 31 octubre: 0

Noviembre

1 noviembre: 6

2 noviembre: 3

X 3 noviembre: 0

4 noviembre: 2

5 noviembre: 2

6 noviembre: 4

7 noviembre: 6

8 noviembre: 2

9 noviembre: 4

10 noviembre: 2

11 noviembre: 4

12 noviembre: 2

13 noviembre: 2

14 noviembre: 2

15 noviembre: 3

16 noviembre: 2

17 noviembre: 3

18 noviembre: 1

19 noviembre: 1

20 noviembre: 7

X 21 noviembre: 0

22 noviembre: 4

23 noviembre: 4

24 noviembre: 4

25 noviembre: 5

26 noviembre: 2

27 noviembre: 4

28 noviembre: 2

29 noviembre: 4

X 30 noviembre: 0

Diciembre

1 diciembre: 3

2 diciembre: 1

3 diciembre: 2

4 diciembre: 2

5 diciembre: 2

6 diciembre: 1

7 diciembre: 8

8 diciembre: 2

9 diciembre: 5

10 diciembre: 4

X 11 diciembre: 0

12 diciembre: 5

13 diciembre: 3

X 14 diciembre: 0

X 15 diciembre: 0

16 diciembre: 6

X 17 diciembre: 0

18 diciembre: 5

19 diciembre: 2

20 diciembre: 3

21 diciembre: 1

22 diciembre: 3

23 diciembre: 1

X 24 diciembre: 0

X 25 diciembre: 0

X 26 diciembre: 0

X 27 diciembre: 0

X 28 diciembre: 0

X 29 diciembre: 0

30 diciembre: 1

X 31 diciembre: 0

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