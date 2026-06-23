¿Sabés cuántos goles metió Lionel Messi el día de tu cumpleaños? Acá lo tenés...
El 2 de mayo y el 19 de septiembre son las fechas que más veces festejó el rosarino.
Lionel Messi convirtió un total de 288 goles a lo largo de los 366 días del año (el 78,68%), por lo que solamente le faltan 78 para tachar el calendario completo.
El 2 de mayo y el 19 de septiembre son los días que más veces festejó, completando 10 goles.
Mañana Lionel cumplirá 39 años y ese día, 24 de junio, nunca anotó.
El próximo partido de Argentina será el sábado 27 de junio ante Jordania y tampoco aparece marcado en la agenda goleadora del astro argentino.
En este juego de días en los que anotó Messi, ¿pudiste festejar alguno el mismo día de tu cumpleaños?
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