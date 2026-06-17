El Mundial y el Prode de La Nueva. entran en la parte más emocionante: todavía estás a tiempo

El Mundial ya comenzó y la Argentina sumó un par de alegrías; sin embargo, todavía estás a tiempo de poner a prueba tus conocimientos y tu intuición participando del tradicional concurso de pronósticos deportivos que lanzó La Nueva.

El certamen se pudo en marcha con la etapa de clasificación, en la que podrás pronosticar el resultado de cada partido —victoria de uno u otro equipo o empate— hasta una hora antes del inicio de cada encuentro.

Participar es muy sencillo: ingresá a www.lanueva.com/prode, seleccioná quién creés que ganará o si terminará igualado, y empezá a sumar puntos.

Tus pronósticos se verificarán automáticamente y, al finalizar la etapa clasificatoria, obtendrás un puntaje de acuerdo con tus aciertos. Cada resultado acertado otorgará 3 puntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego comenzará la fase eliminatoria. Primero se disputarán los dieciseisavos de final, que mantendrán la misma mecánica, aunque cada acierto sumará 5 puntos. Después será el turno de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, en las que seguirás acumulando unidades para escalar posiciones en la tabla general.

Quien acumule la mayor cantidad de puntos al término de todas las etapas se quedará con el premio principal: un televisor de 85 pulgadas de última generación.

En caso de empate en el primer puesto, el premio se definirá mediante un sorteo entre los participantes que hayan alcanzado la máxima puntuación.

Además, a lo largo del certamen habrá sorteos sorpresa entre quienes resulten ganadores en las distintas instancias y también entre todos los participantes, lo que brindará más oportunidades de obtener premios más allá de la clasificación final.

Así marchan las posiciones

Disputados 44 partidos, lidera las posiciones Edgardo Caggiano con 31 aciertos (93 puntos). Lo escoltan dos personas que pegaron el resultado de 30 partidos (90 puntos): Fabrizio Colantonio e Ignacio Bergé. Mientras que entre el 4º y el 16º puesto hay 13 personas que adivinaron 29 resultados (87 puntos): Alejandro Fernández, Gabriel Tralice, Germán Falcioni, Patricio C. Rodríguez, Damián Emanuel Pérez D'Amico, Walter Julio Belardinelli, Rodrigo Peña, Candela Vidal, Cristian Conde, Damián Martínez, Alejo Cunsolo, Eneas Anagnostopulos y Eduardo Murphy.

¡Armá tus predicciones, invitá a tus amigos y competí por ser el mejor pronosticador del Mundial!