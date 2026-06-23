El gesto de Messi contra el banco de Austria que se volvió viral tras su gol histórico

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, volvió a ser protagonista absoluto en el Mundial 2026, no solo por su doblete en la victoria 2 a 0 ante Austria, sino también por un gesto contra el banco de suplentes.

El episodio ocurrió después del primer gol argentino en el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J, cuando Messi abrió el marcador con un potente remate de zurda y celebró mirando hacia el banco austríaco.

Las cámaras de la transmisión captaron al rosarino con una expresión desafiante, las cejas levantadas y un gesto con la mano hacia un costado de la cancha, en una reacción que generó especulaciones sobre un posible cruce verbal previo con integrantes del cuerpo técnico o suplentes de Austria.

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Si bien no hubo una explicación oficial sobre lo ocurrido, distintas reconstrucciones indicaron que algunos futbolistas austríacos habrían reclamado una supuesta falta en la jugada que terminó en el gol argentino.

El gesto de Messi encendió rápidamente las redes sociales, donde los hinchas recordaron otras reacciones picantes del capitán argentino en momentos de alta tensión, como su recordado cruce con el neerlandés Wout Weghorst en el Mundial de Qatar 2022.

“Después de tantos años todavía no aprendieron que hacerlo calentar a Messi es lo peor que podés hacer”, fue una de las frases que más circularon entre los usuarios de redes sociales, en medio de bromas y comentarios por la reacción del capitán argentino.

El partido había comenzado con un golpe inesperado para Messi, que falló un penal a los cinco minutos.

Sin embargo, el capitán se recuperó rápido y terminó escribiendo otra página histórica: con su primer tanto ante Austria llegó a los 18 goles en Copas del Mundo y superó la marca de Miroslav Klose.

En el final del encuentro, Messi volvió a aparecer para sellar la victoria argentina con el segundo gol, luego de una acción en la que participó en la recuperación, acompañó la jugada y terminó definiendo dentro del área chica.