Taiwán y Bahía estrechan lazos solidarios con una colaboración doble

La Directora General de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei junto al Intendente (Fotos Rodrigo García, La Nueva)

La Municipalidad de Bahía Blanca recibió la visita de la Directora General de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en nuestro país y a la presidenta de Ciudadanos Ilustres de Taiwán en Buenos Aires, quienes quedaron directamente vinculados con la ciudad al colaborar con dinero e insumos médicos para la reconstrucción del CIC de Spurr.

El Gobierno del país asiático brindó ayuda humanitaria luego de la inundación del 7 de marzo de 2025. Taiwán realizó una donación de 100 mil dólares destinados a la refacción del CIC de Spurr, una institución comunitaria de relevancia para Bahía Blanca. En este marco de agradecimiento y puesta en valor de la colaboración, el intendente agradeció y remarcó la importancia de la solidaridad en tiempos tan difíciles.

"Agradezco en nombre de los bahienses por una ayuda tan importante en un momento complejo que vivió la ciudad. Se lo decía a la Directora General, quien estuvo al lado de los bahienses en una hora tan difícil, son gente cercana y amiga para siempre de todos nosotros", afirmó Susbielles.

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"Es un placer poder agradecer en persona por la ayuda económica que hoy ha permitido que estemos en plena obra de remodelación del CIC de Spurr, un lugar que obviamente fue afectado y necesitaba de estas reparaciones, un sitio que da servicios de salud, sociales, culturales y cursos de formación para toda la comunidad. Además, queremos resaltar la donación de equipamiento médico e insumos para personas con enfermedades crónicas", enfatizó el intendente.

La Directora General de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en nuestro país, Florencia Miao-hung Hsie tomó la palabra y manifestó el compromiso de Taiwán con la ciudad de Bahía Blanca ya que Taipéi, su capital, es una ciudad portuaria que sufre de diversos inconvenientes climáticos y comprenden de las dificultades y desastres que pueden generar.

"Taiwán es una nación marítima y siempre enfrentamos muchos desastres naturales como inundaciones, tifones, terremotos. Por eso, el pueblo tawanés comprende perfectamente las dificultades que enfrentó la comunidad de Bahía Blanca el año pasado y el gran desafío que implica el proceso de recuperación y reconstrucción".

Por este motivo impulsado por ese espíritu de solidaridad y el afecto de los taiwaneses hacia los habitantes de Bahía Blanca, el gobierno de Taiwán decidió brindar un apoyo de 100 mil dólares estadounidenses a la ciudad con el deseo de acompañar el esfuerzo en su recuperación y reconstrucción".

Por último, la Presidenta de la Sociedad de Ciudadanos Ilustres de Taiwán en Buenos Aires, Susana Bih Hwa Chen, indicó que había visitado la ciudad en anteriores oportunidades y que al enterarse de las dificultades vividas colaboraron con insumos necesarios para la atención médica de personas con enfermedades terminales.

"Recuerdo haber estado en la ciudad hace un tiempo cuando vino una obra de teatro taiwanesa que se presentó en el Teatro Municipal, del cual quedamos maravillados, al enterarnos que había sufrido daños durante la inundación inmediatamente quisimos colaborar de alguna manera", enfatizó.

La organización donó insumos médicos que fueron gestionados desde el Area de Salud del Municipio y que resultan importantes para brindar atención a aquellas personas con enfermedades terminales.

Por último, se remarcó la colaboración entre la ciudad y Taiwán enfatizada por la vinculación portuaria y se indicó que se trabajará con diversos apartados en el futuro.