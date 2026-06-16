Juega en Tiro y quiere revancha: “El fútbol ya me hizo sufrir, ahora es momento de disfrutar”

Ajusta el tono de su voz y repite que sigue ligado al fútbol y luchando por un sueño porque su fortaleza mental es inquebrantable y porque sus amigos más directos siempre le inculcaron que “el único partido que se pierde es el que no se juega”.

“Más de una vez me pregunté ´¿por qué a mí?´, aunque ninguna de las lesiones que tuve me pudieron noquear”, manifestó Agustín Cabrera, el “Rayo” de Tiro Federal, en el programa El Diario deportivo, que se emite, de lunes a viernesy de 15 a 16, por La Nueva Play.

Ya no le causa resignación tener que reconocer que en su trayectoria deportiva y a los 25 años fueron más las veces que estuvo afuera de las canchas que dentro de ellas.

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“A los 11 me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue un trauma para mi y toda la familia, porque al estar en pleno desarrollo corporal no me pudieron operar. Viajé varias veces a Buenos Aires, visité a un montón de especialistas y nada; tuve que esperar a que se regenere el cartílago de crecimiento y evaluar la posibilidad de volver a jugar. Fueron tres años interminables y angustiantes, pero pude seguir y acá estoy”, declaró el puntero formado en Olimpo.

Su retorno fue en Liniers en 2016, entre 2021 y 2023 actuó para Tiro, en 2024 regresó al Chivo (fue campeón anual de la Liga del Sur) y en 2025 probó suerte en Italia (pasó por Nuova Rinascita, de la región de Sicilia, y Elettra Marconia, de Basilicata).

“En la última parte de la temporada no jugábamos por nada y, como ya me habían llamado de Tiro para volver, mi cabeza estaba en modo retorno. Tengo la espina clavada de no haber podido ascender en 2023, así que vamos por ese objetivo en este 2025”, sostuvo el alero bahiense del aurivioleta, que después del 4-0 sobre Sansinena y de hilvanar tres victorias en fila, alcanzó a Comercial en la cima de las posiciones (ambos con 21 puntos) del torneo Apertura de la B liguista.

Hablo de eso y de mucho más, aunque aclara que cada vez que se golpea o le dan una patada, le suelen aparecer los fantasmas del pasado y esas dos roturas de ligamentos (rodilla derecha) que le pusieron un freno a su carrera en Primera división: 2017 en Liniers y 2023 en Tiro.

"Quiero disfrutar del fútbol, ver si puedo dar un salto de calidad, aunque sería bueno subir con Tiro a la A de la Liga, ese es el primer objetivo antes de que termine el año”, señaló el autor de dos tantos (uno a Pacífico de Cabildo en la primera rueda y el sábado en la goleada frente al conjunto cerrense) y 11 cotejos disputados en la ascendente campaña tírense.

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