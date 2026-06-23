Habló el chofer que atropelló a varias personas y mató a una mujer en Mar del Plata: “Se rompió la dirección y no pude hacer nada”

Mientras avanza la investigación, declaró el chofer del colectivo de la línea 532 que se subió a la vereda, atropelló a varias personas, mató a una mujer y dejó varios heridos en Mar del Plata.

El conductor, identificado como Mariano Miralles de 30 años, habló ante el fiscal Germán Vera Tapia y afirmó: “Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”.

Entre lágrimas, el colectivo ofreció sus condolencias a las víctimas y dijo que realizaba el recorrido habitual cuando se produjo la falla mecánica del colectivo, en la dársena de Boulevard Marítimo, entre Rivadavia y San Martín.

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Cuando terminó la audiencia, a la que llegó en condición de aprehendido y acompañado de su abogado, Miralles recuperó su libertad.

Ahora, el fiscal Vera Tapia espera los peritajes para avanzar en el esclarecimiento del hecho. La versión brindada por Miralles se condice, por lo pronto, con los testimonios de las tres pasajeras con las que se había entrevistado después del accidente.

Cuál es la hipótesis del fiscal sobre el accidente

El fiscal considera que el accidente fatal frente al skatepark habría sido causado por una falla mecánica en la dirección del ómnibus.

“El volante giraba, pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. El extremo de la dirección quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, señaló Vera Tapia en diálogo con LU6 Radio Atlántica.

En ese sentido, sostuvo: “Hay que comprobar todo, pero la VTV estaba vigente y tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. La unidad no era de las nuevas pero tampoco era muy vieja, la Policía Científica me va a tener que determinar cómo se encontraba”.

En otro pasaje de la entrevista, el fiscal contó que habló con testigos que iban a bordo de colectivo y estos manifestaron que el chofer conducía a velocidad normal, respetaba las paradas, frenaba en los semáforos y que notaron antes de la dársena que algo había pasado.

Por último, Vera Tapia confirmó también que el chofer había sido trasladado a la comisaría cuarta después de accidente: “Lo tuvimos que sacar de ahí (estaba encerrado en la unidad) al chofer porque lo querían linchar”. (TN)