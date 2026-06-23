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Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.494,01 para la venta y de $1.439,19 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,58% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.521,00 (+0,73%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.505,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.937,00 (+0,70%); el MEP cotiza a $1.498,52 (+1,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.546,36 (+1,07%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 434 puntos básicos (+3,30%).

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