Otra vez aulas vacías: los trabajadores de ATE realizarán un paro de 48 horas en las escuelas bahienses

El Sector Educación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) iniciará este miércoles un paro de actividades por 48 horas, por lo que otra vez los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la protesta.

Los organizadores convocaron, además, a sus afiliados para este miércoles a las 10 en la sede del Consejo Escolar (San Martín 331) para reclamar por "una recomposición salarial, una mejor cobertura de IOMA y la derogación de la Resolución 293/18", la normativa provincial que regula el reglamento, los procedimientos de designación, y las funciones del personal auxiliar de servicio (porteros y personal de cocina) en las escuelas.

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El paro de ATE representará una nueva interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el Suteba Bahía Blanca también realizó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril, 21 de abril, 29 de abril, 7 de mayo, 12 de mayo, 20 de mayo, 9 de junio y 18 de junio.

En todos los casos se llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones de la obra social del sector, entre otros pedidos sectoriales.