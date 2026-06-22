El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 24 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 24 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y nuboso, con viento regular del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento moderado del noroeste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del jueves una temperatura de 6 grados.