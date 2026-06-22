El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 24 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y nuboso, con viento regular del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones y viento moderado del noroeste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se prevé fría y nubosa, y se estima para las primeras horas del jueves una temperatura de 6 grados.